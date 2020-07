LPKF Laser Aktie: Vorläufige Zahlen für Q2 2020!

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Am Freitag gab es von der LPKF Laser & Electronics AG (kurz „LPKF Laser“) vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2020. Die endgültigen Zahlen („vollständiger Halbjahresfinanzbericht“) soll es am 5. August geben. Die Eckdaten, die am Freitag veröffentlicht wurden, können sich jedenfalls sehen lassen. So lag das Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern) mit ca. 5,2 Mio. Euro über der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung