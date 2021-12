LPKF Laser-Aktie: Der Turnaround nimmt Form an!

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Seit Anfang letzter Woche präsentiert sich die Aktie von LPKF Laser wieder in ansteigender Form. In der verkürzten Weihnachtswoche gewann der Anteilsschein unter dem Strich knapp 7 Prozent hinzu und lässt in dieser Woche weitere Gewinne von mehr als 13 Prozent folgen. Während es am Mittwoch leichte Gewinnmitnahmen gegeben hat, steigen die Notierungen am Donnerstag wieder an.

LPKF Laser-Aktie testet 61,8 %-Retracement