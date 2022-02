LPKF Laser-Aktie: Jetzt müssen Anschlusskäufe her!

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Nach starken Kurverwerfungen am Montag und dem Bruch der 16,00-Euro-Marke hat die Aktie von LPKF Laser am Dienstag etwas Wiedergutmachung betrieben und an der Frankfurter Börse fast 5 Prozent zulegen können. Darauf dürfen sich die Anleger aber nicht ausruhen. Es müssen Anschlusskäufe her, um den Kurs wieder zurück über die 16,00-Euro-Marke zu hieven.

