LPKF-Chef Bendele verlängert Vertrag nicht

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende des Laserspezialisten LPKF Götz Bendele will seinen zum 30. April auslaufenden Vertrag nicht verlängern.



Der Aufsichtsrat habe dies "mit Bedauern" zur Kenntnis genommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Garbsen mit. Bendele ist seit Mai 2018 LPKF-Chef./ssc/jha/