LPKF-Aktie: Diesen Geheimtipp der Zukunft übersehen Anleger

Bei dem Namen LPKF (WKN: 645000) werden viele DAX-Anleger nur mit den Schultern zucken. Dabei lohnt es sich, die Aktie, die im SDAX und TECDAX notiert, auf dem Schirm zu haben. Im Jahr 2020 lag der Umsatz des Maschinenbauunternehmens bei 96,2 Mio. Euro und die EBIT-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erreichte 7,8 %. Dabei war das Geschäft auch von der COVID-19-Pandemie belastet. Bis 2024 möchte man den Umsatz auf 360 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge soll über 25 % hinausgehen.

Dabei wird LPKF in den nächsten Jahren davon profitieren, dass mit den Technologien des Unternehmens die Umwelt geschont wird. So kann mit einer von LPKF entwickelten extrem dünnen Beschichtung von Solarmodulen effizienter grüne Energie produziert werden. Daneben hält der Trend zur Miniaturisierung und Digitalisierung an. Daher erwartet der Vorstand von LPKF eine zunehmende Bedeutung von Lasern als saubere und effiziente Produktionsmethode von Bauteilen und Produkten.