LPCN Aktie: Kurzurteil verschmäht Lipocine!

Die Hoffnungen für Lipocine Inc. (NASDAQ:LPCN), Schadenersatz von Clarus im Zusammenhang mit der laufenden Patentverletzungsklage zu erhalten, sind am Dienstag verblasst. Am 25. Mai gewährte das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware Clarus Therapeutics einen Antrag auf ein Urteil im Schnellverfahren gegen die Patente in der Klage, die von Lipocine im Patentverletzungsprozess vorgebracht wurde. Richter William Bryson erklärte alle geltend gemachten Lipocine-Patentansprüche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung