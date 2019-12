LPA und Finance Active bündeln ihre Aktivitäten im Bereich Schuldenmanagement und gründen das Joint Venture Verifino

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Frankfurt am Main, Paris (ots) - LPA (Lucht Probst Associates), europäischerMarktführer im Bereich Kapitalmarkt-Technologie, und Finance Active,Branchenprimus in Europa für SaaS-Lösungen zur Optimierung des Schulden- undFinanzrisiko-Managements für multinationale Unternehmen, Kommunen undFinanzinstitute, geben die Gründung des Joint Ventures Verifino bekannt.Die neue Gesellschaft Verifino bündelt die Aktivitäten von LPA und FinanceActive im Schuldenmanagement für den deutschen Markt. Beide Unternehmen verfügenüber langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Softwarelösungen für dasManagement von Schuldenportfolios und Finanzprodukten.Verifino richtet sich mit seinem Angebot insbesondere an die deutscheöffentliche Hand und die über 1.000 Nutzer der Schuldenmanagement-Lösungen"S-Kompass" und "Insito". "S-Kompass" ist eine Schuldenmanagementsoftware, dieLPA in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe und der GiroSolution alsKompetenzcenter für öffentliche Auftraggeber entwickelt hat. "Insito" ist dieFremdkapitalkomponente der Software-Suite von Finance Active.Aber auch die Bankenwelt profitiert von dem Joint Venture: Das Verifino-Teamsteckt seine gebündelte Expertise in die Weiterentwicklung von Lösungen zurPortfolioanalyse, mit deren Hilfe Banken Beratungsmandate zukünftig nocherfolgreicher abwickeln können als bisher.Vorteile durch das Joint Venture ergeben sich ebenfalls für die beidenUnternehmen: LPA erweitert durch die Kooperation sein Portfolio anCapTech-Lösungen sowie sein technologisches Netzwerk, während Finance Activedamit seine Präsenz in ganz Europa steigert.Hauptsitz von Verifino ist Frankfurt am Main. Von hier aus arbeiten dietechnischen und kaufmännischen Teams, die hauptsächlich von LPA besetzt werden,eng mit den Experten von Finance Active in Paris zusammen.Stefan Lucht, Mitbegründer von LPA: "Mit Finance Active haben wir einenhochgeschätzten und erfahrenen Partner im Bereich Schuldenmanagementdazugewonnen. Mit der Gründung des Joint Ventures können wir nun unsergemeinsames Know-how in Technologie und Automatisierung bündeln. Unseren Kunden,in erster Linie die öffentliche Hand und deren Finanzberatern, bieten wir aufdiese Weise höchste Kompetenz und technologische Innovationen im BereichFinanzierung und Schuldenmanagement. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitJacques, Patrice und ihrem Team."Jacques Descourtieux und Patrice Chatard, Co-CEOs von Finance Active: "Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LPA und die gemeinsame Entwicklungvon Verifino. Wir nutzen die strategische Chance, im europäischen Markt zuwachsen und unsere Präsenz bei Finanzinstituten zu stärken. Die Teams vonFinance Active und LPA werden das Beste aus zwei Welten kombinieren und unserenKunden noch leistungsfähigere Lösungen anbieten."Über LPADie LPA-Gruppe ist europäischer Marktführer im Bereich derKapitalmarkt-Technologie (CapTech). Das Kerngeschäft ist die CapTech Suite, eineReihe von Softwarelösungen für automatisiertes Consulting, Vertrieb undDokumentation. LPA bietet auch strategische Beratung, Management undImplementierung an. Nach der verstärkten Expansion in den letzten Wochen undMonaten arbeiten derzeit fast 400 Technologie- und Kapitalmarktexperten an zehninternationalen Standorten in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Ostenfür ein internationales Kundenportfolio. Für weitere Informationen:www.l-p-a.comÜber Finance ActiveFinance Active entwickelt SaaS-Lösungen zur Leistungssteigerung imSchuldenmanagement und Risikomanagement, zum Beispiel Foreign Exchange, Anlagen,zukünftige Zahlungsströme und Garantien. Die Lösungen von Finance Active sindeng mit den Finanzmärkten verbunden und ermöglichen die Überwachung undBewertung von Positionen sowie eine Vereinfachung des Managements von komplexenTransaktionen. Geboten werden außergewöhnliche Informationen und ein hohes Maßan Unterstützung für die Finanzteams. Ziel ist es, die operative Marge zuerhöhen, die finanzielle Performance zu maximieren und die Entscheidungsfindungzu rationalisieren. Finance Active ebnet den Weg für die digitale Transformationin den Finanzabteilungen von Unternehmen, Kommunen und Finanzinstituten mit mehrals 13.000 Nutzern auf 5 Kontinenten. Für weitere Informationen:www.financeactive.comPressekontakt:Finance Active | Julie Rambaud | jrambaud@financeactive.com |+ 33 761 86 89 11LPA | Franziska Mack | f.mack@lhlk.de | +49 89 72 01 87 293