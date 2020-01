LOW BROS: Gefährliche Kunst gegen gefährliche Illusionen / Deutsche Krebshilfe und ADP warnen vor Hautkrebsgefahr durch Solarien (FOTO)

Berlin (ots) - "Spectrum. The most dangerous artwork.": So heißt dieüberdimensionale Lichtkonstruktion des Berliner Künstler-Duos "LOW BROS", dienur in UV-sicherer Schutzkleidung anschaubar ist. Bei der von der DeutschenKrebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP)initiierten Vernissage am 22. Januar 2020 in den Berliner Reinbeckhallen warntenVertreter aus Gesundheitswesen und Politik vor den Risiken, die mit dem "Sonnen"im Solarium verbunden sind. Dies gilt insbesondere für den Jugendschutz:"Schätzungsweise 140.000 Minderjährige erhielten 2018 trotz gesetzlichemNutzungsverbot ungehindert Zugang zu Solariengeräten", so Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Die Öffentlichkeit kann dasgefährliche Kunstwerk am 23. Januar von 10 bis 22 Uhr betrachten und sich zumThema informieren. Der Eintritt ist frei.In weiße Ganzkörperanzüge gekleidet und mit Schutz-Visier ausgestattet, die vorkrebserregenden ultravioletten Strahlen schützen, treffen die Gäste derVernissage auf eine riesige UV-Röhren-Konstruktion: Ein Tempel, in dem einekünstliche Sonne über einem abstrakten Altar schwebt. "Ein Sonnenstudio ist inunseren Augen eine Kultstätte, in dem sich ein wiederkehrendes Ritual vollzieht.In unserer Installation "Spectrum" heben wir den Aspekt der Sonnenanbetungheraus und legen den Fokus auf das Objekt der Anbetung: eine Sonne aus echtenUV-Röhren, von der eine reale Bedrohung ausgeht", erläutern Christoph und FlorinSchmidt, die LOW BROS, ihr Werk."Mich berührt das Kunstwerk", so Susanne Klehn, Moderatorin und Botschafterinder Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention. "Ich selbst habe mich alsJugendliche oft künstlicher UV-Strahlung ausgesetzt. Gebräunte Haut und guteLaune waren zunächst tolle Kicks. Mit 27 Jahren erkrankte ich dannlebensgefährlich an schwarzem Hautkrebs. Es ist mir daher ein Herzensanliegen,dass speziell junge Menschen Solarien fernbleiben."Seit 2009 besteht in Deutschland ein gesetzliches Solariennutzungsverbot fürMinderjährige. "Dieses Gesetz wird aktuell zu oft und zunehmend missachtet", soNettekoven. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative, bundesweiteBeobachtungsstudie "Nationales Krebshilfe-Monitoring zur Solariennutzung (NCAM)"des Mannheimer Instituts für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin (MIPH),die von der Deutschen Krebshilfe gefördert wird.Als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bündelt das Bundesamt fürStrahlenschutz (BfS) Kompetenzen im Bereich des Strahlenschutzes: "UV-Strahlungist nachgewiesenermaßen krebserregend. Das BfS setzt sich daher seit Jahrendafür ein, dass das Solarienverbot für Minderjährige konsequent umgesetzt wird.Das gilt auch für Hotels und Fitnessstudios, auch wenn die Einhaltung dortschwerer kontrollierbar ist", betont Dr. Inge Paulini, Präsidentin des BfS.Auch andere gesetzliche Vorgaben, so die Resultate der NCAM-Studie, werden inDeutschland nicht zufriedenstellend eingehalten. "Nach Aussagen unsererBefragten wird einem Großteil der Solariennutzerinnen und -nutzer keine Beratungüber mögliche Risiken und Gefahren angeboten, nur rund ein Drittel erhielt einenindividuellen Bestrahlungsplan und wird nicht nach Faktoren befragt, die eineSolariennutzung ausschließen könnten, wie dies bei bestimmten Erkrankungen undMedikamenteneinnahmen der Fall ist", so PD Dr. Katharina Diehl, Leiterin desNCAM am MIPH.Diese Einschätzung wird von der Strahlenschutzkommission (SSK), die das BMUwissenschaftlich berät, gestützt. Seit fast 30 Jahren ist die UV-Problematikimmer wieder Gegenstand wissenschaftlich begründeter SSK-Empfehlungen. In deraktuellen Empfehlung zum "Schutz des Menschen vor den Gefahren solarerUV-Strahlung und UV-Strahlung in Solarien" aus dem Jahre 2018 wird klarformuliert "auf die Nutzung von Solarien zu verzichten", "dafür zu sorgen, dassdie gesetzlichen Regelungen für Solarien strikt umgesetzt werden" sowiesicherzustellen, "dass gewerblich betriebene Solarien nicht zu therapeutischenZwecken genutzt werden." Professor Dr. Achim Enders, stellvertretenderVorsitzender der SSK, ergänzt: "Eine Therapie mit UV-Strahlung bedarf einerrechtfertigenden, medizinischen Indikation und kann nur in Kliniken oderFachpraxen unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden, die individuellemedizinische Abwägung des Nutzen-Schadenspotentials ist bei jedem Patienten einMuss.""Attraktivität" durch gebräunte Haut und "Entspannung" gehören laut NCAM zu denwesentlichen Gründen, warum etwa jeder zehnte Bundesbürger Solarien nutzt. Ausbiologischer Sicht ist die Bräunung der Haut jedoch nur ein begrenzt wirksamerkörpereigener Schutzmechanismus vor UV-Strahlung. "Bräune ist nie gesund,sondern ein Hilfeschrei der Haut. Jede Solariennutzung führt zu gesundheitlichenSchäden", erläutert Professor Dr. Eckhard Breitbart, Dermatologe undVorsitzender der ADP. Dies zeigt auch die aktuelle Studienlage: "Wer vor dem 35.Lebensjahr regelmäßig einmal pro Monat Solarien nutzt, erhöht lautWeltgesundheitsorganisation (WHO) sein Risiko, an schwarzem Hautkrebs zuerkranken, um 60 Prozent", so Breitbart. "Im Schulterschluss mit der WHO und derStrahlenschutzkommission raten wir daher dringend von jeder Solariennutzung ab."Das Kunstwerk der LOW BROS rückt die gesundheitlichen Gefahren von Solarien indie öffentliche Wahrnehmung. Es wurde gemeinsam mit der Berliner WerbeagenturHEIMAT entwickelt. "Kunst und das Streben nach Schönheit sind zwei große Hypesunserer Zeit. Hier setzt 'Spectrum' an. Dieser 'Todesstern' des 21. 