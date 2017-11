LOUIS XIII präsentiert 100 Years, der neue Song von Pharrell Williams / Uraufführung 2117 - only #Ifwecare (VIDEO)

Rheinberg (ots) -LOUIS XIII Cognac lüftet nach dem legendären 100 Years-Filmkonzeptdas nächste, große künstlerische Geheimnis und veröffentlicht, inKooperation mit dem Ausnahmekünstler Pharrell Williams, denoffiziellen Termin für die Uraufführung des Songs "100 Years".Im Jahr 2117, in genau 100 Jahren, wird - The Song We'll Only HearIf We Care - erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt -vorausgesetzt, die Menschen beginnen heute den Kampf gegen dieglobale Erwärmung, bevor es für immer zu spät sein wird... Diemusikalische Komposition ist in ihrer Art und Umsetzung absolutavantgardistisch und einzigartig. Der Song ist ein kreativer Ausdruckfür grundlegende Themen, mit welchen wir Menschen uns heute und auchin Zukunft auseinandersetzen müssen. Es geht um die Beziehungzwischen Mensch, Natur und dem Faktor Zeit sowie unseren Einfluss aufdie Umwelt.Jede von Künstlerhand gefertigte Flasche LOUIS XIII repräsentiertdie Arbeit von mehreren Generationen begabter Kellermeister und istder perfekte Ausdruck dessen, was entsteht, wenn Menschen 100 Jahreim Voraus für die Zukunft planen und handeln.Ein Sinnbild für Hoffnung, die aus Handeln entsteht.Pharrell's exklusiver Track wurde auf einem einzigen Tonträgerverewigt, der dank einer speziellen Technik aus der kalkhaltigen Erdeder Grande Champagne hergestellt wurde - der Heimat des legendärenLouis XIII. Aufbewahrt wird das fragile Vermächtnis in den Kellerndes Hauses in einem Safe, welcher von der SicherheitsfirmaFichet-Bauche speziell für dieses Projekt entworfen wurde. Entwederbeginnt die Menschheit heute, etwas gegen die globale Erwärmung zutun und in genau 100 Jahren öffnet sich der Safe von selbst oder aberder Klimawandel geht so weiter wie bisher und das Kunstwerk wird fürimmer verloren sein! Denn sobald der Safe mit Wasser in Berührungkommt, öffnet er sich automatisch und der Tonträger wird sichunwiederbringlich auflösen. Sollte, wie von renommierten Expertenprognostiziert, der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels und desheutigen Umgangs der Menschen mit der Umwelt steigen, so werden weiteTeile unserer Erde in Zukunft vollständig überflutet sein. Deshalbist es höchste Zeit, die Ursachen und Auswirkungen der globalenErwärmung nachhaltig zu bekämpfen. Sollte also in 100 Jahren dieseseinzigartige Musikprojekt der Menschheit präsentiert werden können,so haben wir alle wohl endlich den Ernst der Lage begriffen unddaraufhin Vieles richtig gemacht."100 Years" by Pharrell Williams will be out in 2117, but only#Ifwecare."Ich finde es ganz großartig, dass man bei LOUIS XIII inJahrhunderten denkt und plant", so Pharrell Williams.Das sollten wir auch für unseren Planeten tun. Wir alle haben dochdasselbe Interesse daran, unsere Natur auch für zukünftigeGenerationen zu bewahren. Jede Flasche Louis XIII ist einhöchstpersönliches Vermächtnis und das Lebenswerk von vielenGenerationen begabter Männer und Frauen. Es geht um unser Vermächtnisund darum, unseren Nächsten etwas Gutes zu hinterlassen und an sieweiterzugeben." Pharrell unterstützt seit vielen Jahrenleidenschaftlich den Umweltschutz und die Forschung, welchen Einflussder Mensch auf den Klimawandel hat."100 Years" - The Song We'll Only Hear If We Care - wurde am 13.November in Shanghai von Pharrell Williams als einmalige undexklusive Preview Performance präsentiert. Das handverlesene Publikumim Rahmen einer privaten Feier in Shanghai umfasste 100 Gäste, die inden Genuss kamen, Pharrells Song zum ersten und letzten Mal zu hören,bevor der Tonträger im Safe eingeschlossen wurde. Selbstverständlichwaren jegliche Aufnahmen und Mitschnitte untersagt und so bleibt derSong für diese 100 Menschen eine Erfahrung, die sie nur einmal inihrem Leben machen konnten und für den Rest der Menschheit ein großesGeheimnis, das erst in 100 Jahren gelüftet wird. LOUIS XIII undPharrell Williams waren für die anwesenden Gäste eine großartigeInspiration, sich zukünftig noch mehr für den Umweltschutz und gegen"global warming" einzusetzen.Im Anschluss an das einmalige Spezial-Event in Shanghai, wird eseine LOUIS XIII-Tour rund um die Welt geben, wo in den größtenStädten und auf allen Kontinenten im Rahmen vonWohltätigkeitsveranstaltungen für mehr Aufmerksamkeit für das Themader globalen Erwärmung sowie um finanzielle Unterstützung fürUmweltorganisationen geworben wird. Damit wird LOUIS XIII auf direkteWeise die Organisationen unterstützen, die das globale Problem aufein lokales Aktionslevel bringen. Think global - act local und ausHandeln entsteht wieder Hoffnung."Wir sind unglaublich stolz auf dieses innovative Projekt," sagtLudovic du Plessis, Global Executive Director von LOUIS XIII. "DieNatur und der Faktor Zeit stehen für uns seit Jahrhunderten imabsoluten Mittelpunkt unseres Schaffens. Wenn die Umwelt instabilwird, ist es nicht einmal mehr dem besten Kellermeister der Weltmöglich, einen Louis XIII zu komponieren, da ihm die Rohstoffe alsGrundlage für die unzähligen Eaux-de-Vie unseres Jahrhundert-Cognacsfehlen. Die globale Erwärmung ist eines der wichtigsten Themen des21. Jahrhunderts; mit unserem Projekt 100 Years - The Song We'll OnlyHear If We Care - hoffen wir, dass wir so viele Menschen wie möglichdafür begeistern können, sich aktiv für die Zukunft unseres Planeteneinzusetzen."Im Jahr 2015 ging LOUIS XIII bereits eine Kooperation mit demSchauspieler John Malkovich ein, der nicht nur für sein Acting,sondern auch als kreativer Visionär bekannt ist. Mit ihm entstand dasProjekt "100 Years: The Movie You Will Never See," einaußergewöhnliches wie provokantes Film-Kunstwerk, das sich mit denphilosophischen Fragen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftunseres Daseins beschäftigt.ÜBER PHARRELL WILLIAMS"Wir wollen Menschen mit Ideen und Emotionen inspirieren. Deshalbwar auch die Arbeit mit Pharrell Williams eine wahre Bereicherung fürdas Projekt. Es passte einfach," sagt Ludovic du Plessis, GlobalExecutive Director von LOUIS XIII. "Er zählt nicht nur zu denkreativsten Ausnahmetalenten der Musikbranche, sondern ist vor allembereits in der jüngeren Generation als leidenschaftlicher Botschafterfür Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel bekannt."Pharrell Williams ist ein großartiger Visionär, Musiker undProduzent. Der Amerikaner singt, schreibt und produziert für sich undandere Künstler Welthits und ist als Filmproduzent erfolgreich. Erwurde bereits mit zehn Grammy Awards ausgezeichnet und war zweimalfür die Academy Awards nominiert. Als "Umwelt Anwalt" setzt sichPharrell seit vielen Jahren für den Kampf gegen Klimawandel ein undwird nicht müde, die Menschen dazu aufzufordern, ihren eigenen Teilzur Bekämpfung der globalen Erwärmung dazu zu tun.ÜBER LOUIS XIII COGNACLOUIS XIII wurde erstmals im Jahr 1874 von Paul Emile Rémy Martinkreiert und ist das pure Ergebnis aus menschlicher Genialität undnatürlicher Perfektion: unzählige Generationen von Kellermeistern mitLeidenschaft und dem Sinn für Handwerk auf allerhöchstem Niveau - fürimmer eng verbunden mit der Natur und dem einzigartigenCognac-Terroir, das Jahr für Jahr die allerbesten Trauben zurHerstellung unserer Eaux-de-Vie hervorbringt. Im Zentrum unseresSchaffens steht Mutter Natur: steht sie nicht im Gleichgewicht undgeht es ihr nicht gut, dann sind wir nicht in der Lage, perfekteTrauben zu ernten, zu destillieren und aus den besten 1.200Eaux-de-Vie der letzten 100 Jahre den spektakulären Blend für LouisXIII herzustellen. Ganz so, wie es nach Paul Emile Rémy Martin auchseine großartigen Nachfolger, André Giraud, Georges Clot undPierrette Trichet getan haben. Der heutige Kellermeister heißtBaptiste Loiseau und hat die ehrenvolle Aufgabe und Verantwortung,mit der Auswahl und Pflege der besten gereiften wie auch neuenEaux-de-Vie zu garantieren, dass auch zukünftige Generationen in denwunderbaren Genuss von Louis XIII kommen.Das Terroir der Grande Champagne ist ein ganz wunderbares Geschenkfür LOUIS XIII. Der Boden, die Rebstöcke und das traditionelleHandwerk der Menschen vor Ort - vereint in jeder Flasche Louis XIII,ein Sinnbild dessen, was Mensch und Natur erschaffen können und eingenussvolles Vermächtnis der Kellermeister für zukünftigeGenerationen. Seit Louis XIII erstmals anlässlich der Weltausstellungin Paris im Jahre 1874 vorgestellt wurde, war er ein gern gesehenerGast in den Königshäusern Europas. Heute ist es für unsselbstverständlich, dass wir uns aktiv mit dem Thema Umweltschutzauseinandersetzen und es zu einem der wichtigsten Themen des 21.Jahrhunderts auserkoren haben. Bei Louis XIII wurde traditionell imJetzt gehandelt, um damit für die nächsten 100 Jahre die Zukunft zuplanen. Die Kellermeister mussten immer schon die besten Eaux-de-Viefür ihre Nachfolger zur Seite legen, damit diese oder auch erst dienächsten nach ihnen in der Lage waren, daraus den geheimen Blend füreinen Louis XIII herzustellen. In Fortführung dieser Marken-DNA undals logische Konsequenz unserer Tradition setzen wir uns alsUnternehmen aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz ein. Wir sehen einegesunde Natur nicht als unser Recht an - sondern als unsere höchstePflicht!Die Remy Cointreau Gruppe, inklusive LOUIS XIII, beschäftigt sichseit Langem mit dem Anstieg der globalen Erwärmung. Vor vierzehnJahren trat sie der Umweltorganisation "Global Compact" bei, welchevon den United Nations geleitet wird und ist seit 2014 auch einaktives Mitglied der U.N.'s Elite-Organisation "Global CompactAdvanced". Mit seinem internationalen Engagement möchte dieUnternehmensgruppe bis 2020 im Rahmen des Corporate SocialResponsibility (CSR) Programms und den U.N. Richtlinien aktiv zurErreichung von Zielen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz beitragen.Der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel wird zu einem derHauptthemen im 2020-Programm mit klaren Vorgaben in SachenTreibhausgas- und CO2-Ausstoß. Konkret heißt das einNachhaltigkeitsprogramm im Weinbau, Vorgaben für Energieeffizienz,umweltfreundliche Verpackungen und eine verbesserte Ökobilanz beimTransport."Als ein Unternehmen, das mit Naturprodukten arbeitet, ist esunsere Pflicht, die Welt für uns und auch folgende Generationen zuerhalten", erklärt Ludovic du Plessis, Global Executive Director vonLOUIS XIII. "Als ein Unternehmen, das mit Naturprodukten arbeitet, ist esunsere Pflicht, die Welt für uns und auch folgende Generationen zuerhalten", erklärt Ludovic du Plessis, Global Executive Director vonLOUIS XIII. "Uns ist schon klar, dass nicht eine einzige Marke oderein einziger Mensch die globale Erwärmung aufhalten kann - aber, wennwir viele sind, wenn wir uns weltweit zusammentun und gemeinsam fürdie eine Sache kämpfen, dann kann es gelingen! Gemeinsam ist manimmer stärker und kann Dinge bewegen. Es geht nicht um eine Stadt,oder ein bestimmtes Land, sondern um unseren gesamten Planeten, aufdem wir alle gut und gerne leben wollen. Deshalb geht es uns auchnicht nur darum, hier in Cognac etwas für die Umwelt zu tun, sondernunsere Vision für alle in die ganze Welt hinauszutragen."
Mehr Informationen unter www.louisxiii-cognac.com/