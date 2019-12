Paris (ots/PRNewswire) - EINE KOMPOSITION ALS TRIBUT AN DIE BESONDERE"GIS-NOTE", DIE BEIM ANSTOSSEN MIT LOUIS XIII GLÄSERN ERKLINGT. EINE MELODIE MITNUR EINER NOTE FÜR VIELE DIMENSIONEN und eine Komplexität wie bei einem einzigenTropfen Louis XIII Cognac.Die Komposition ONE NOTE PRELUDE ist ein wegweisendes Projekt, das einenrenommierten Jazz-Komponisten und moderne Robotik vereint, um eine Performancezu kreieren. Wenn man mit zwei LOUIS XIII Cognacgläsern anstößt, ertönt ein ganzbesonderer Ton - ein klares, langes Gis. Die Komposition ONE NOTE PRELUDEerkundet den Facettenreichtum dieses markanten Klangs mit einem eigens inAuftrag gegebenen Musikstück aus der Feder des in Paris lebenden israelischenPianisten Yaron Herman, der eine Einnoten-Symphonie nur mit dem Gis komponierthat."Die Symphonie besitzt eine komplexe Einfachheit. Sie besteht aus nur einerNote, aber mit vielen Dimensionen. Die Idee, dass eine Note, wie ein TropfenLOUIS XIII sich im Laufe der Zeit entwickeln und offenbaren kann, fand ichfaszinierend", so Yaron Herman.Eine Note, als Tropfen, mit vielen Dimensionen und OffenbarungenDas einzigartige Stück aus der Feder von Yaron Herman beginnt mit einer einzigenKlaviernote, die den Zuhörer geschickt in den Bann zieht. Zum Klavier geselltsich dann ein Streichquartett, das dieselbe Note, aber in anderen Oktaven undmit kontrastierenden Rhythmen spielt, wobei die einzelnen Instrumente derKomposition Textur, Struktur und Harmonie verleihen. Eine Geige spielt dieHauptmelodie, während eine zweite Geige und eine Bratsche für Farbe und Harmoniesorgen. Ein Cello steuert eine rhythmische Basslinie bei und bringt Struktur indie Melodie, die sich zu einem Crescendo steigert.Immer ein Jahrhundert vorausDie beiden Roboterarme bewegen sich in einer speziellen Choreografie im Takt mitder Musik aufeinander zu, um mit zwei LOUIS XIII Cognacgläsern anzustoßen. Dieexakte Einstellung von Winkel und Geschwindigkeit gewährleisten, dass dieRoboter die G-Note erklingen lassen. "Die Komposition ONE NOTE PRELUDE zolltnicht nur dieser Musiknote Tribut. Sie bringt auch die Komplexität einereinzelnen Note als Echo zur Verkostung eines Tropfens LOUIS XIII Cognac zumAusdruck, der bis zu eine Stunde am Gaumen verbleibt" so Ludovic du Plessis,Global Executive Director von LOUIS XIII.Ab April 2020 werden die einzigartigen Roboterarme in den LOUIS XIII Boutiquengezeigt, um anschließend eine Reise um den Erdball anzutreten.Credits:Kreativagentur: FF Los AngelesChief Creative Officers: Fred & FaridRoboterstyling: Arnaud Lapierre Design Studiowww.louisxiii-cognac.comBITE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.Pressekontakt:communication.louisxiii-cognac@louisxiii-cognac.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119544/4456187OTS: LOUIS XIII COGNACOriginal-Content von: LOUIS XIII COGNAC, übermittelt durch news aktuell