Paris (ots/PRNewswire) -Im Februar 2019 wird LOUIS XIII die Zukunft erobern, indem esseine NFC-Technologie in seinen Smart Decanter integriert, um seinenKunden einen unbegrenzten Zugang zu einem exklusiven Universum anLuxus zu ermöglichen. Mit jedem Dekanter erhält der Kunde direktenZutritt zur LOUIS XIII Society, einem PrivatClub, dessen Mitgliedervia Smartphone exklusive Privilegien, einzigartige Erlebnisse undpersönliche massgeschneiderte Dienstleistungen genießen können.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_XIII__Cognac_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779684/LOUIS_XIII_COGNAC_Smart_Decanter_services.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779685/LOUIS_XIII__COGNAC_Smart_Decanter_Focus_on_Seal.jpg )https://www.youtube.com/watch?v=QbZP10SpZ4EEIN KLEINER NFC-CHIP, INTEGRIERT IN DEN KORKVERSCHLUSS DES LOUISXIII DEKANTERS.Nach dem Entfernen des Siegels muss der Kunde lediglich seinNFC-fähiges Smartphone über den Korkverschluss halten und scannen, umauf die Landing Page der LOUIS XIII Society zuzugreifen, um ein Kontozu erstellen oder sich dort anzumelden. Die individuelleDekanter-Nummer wird dann automatisch registriert.DIESE INNOVATION WIRD IHNEN EINEN REIBUNGSLOSEN ZUGANG ZUR LOUISXIII SOCIETY* ERÖFFNEN.Dank dieses kleinen NFC-Chips erhalten LOUIS XIII-Kunden einenschnellen Zugang zu allen Privilegien der LOUIS XIII Society. Dieserprivate Club bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen wie persönlicheDekantergravuren, Vorab-Veröffentlichungen von limitierten Auflagen,den Kontakt zu einem persönlichen Berater von LOUIS XIII für privateVerkostungen und ultimative Erlebnisse sowie die Einladung zumFachaustausch mit LOUIS XIII Cognac-Connoisseurs, die weltweitregistriert sind. Darüber hinaus bietet der Smart Decanter von LOUISXIII einen zusätzlichen Service für Kunden an, mit denen siepersönliche Geschenkbotschaften verfassen können, die beim Scannendes Dekanters durch den Empfänger zu lesen sind."Jeder LOUIS XIII-Dekanter wird dieses intelligente Featureweltweit besitzen. Bei LOUIS XIII stehen die Kunden im Mittelpunktunseres Handelns und wir sind bestrebt, ihnen immer die bestenMomente zu bieten", so Ludovic du Plessis, Global Executive Directorvon LOUIS XIII. "Dieses Feature wird ab Februar 2019 weltweiteingeführt und in den folgenden Monaten in der ganzen Welteingesetzt."NFC-TECHNOLOGIENFC ermöglicht eine einfache, schnelle, selbsterklärende undsichere Kommunikation zwischen zwei elektronischen Objekten. Eineausgereifte und robuste Technologie, die sich in den letzten 20Jahren entwickelt hat und bisher vor allem von Bankkarten,biometrischen Reisepässen und Reisetickets genutzt wurde. Heute, mitder Einführung des kontaktlosen Bezahlens, vernetzten Mobilgeräte unddem Internet der Dinge, erfindet die NFC-Technologie unsereLebensweise neu.*Über die LOUIS XIII Society: die LOUIS XIII Society ist einprivater Mitgliederclub für Besitzer von LOUIS XIII Cognac-Dekantern.http://www.louisxiii-society.comBITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST.Pressekontakt:Caroline Sarrot-Lecarpentier - Global Communication Manager, AndréaForaison - Global Communication Manager, T+33-6-79-26-57-94,andrea.foraison@LOUISXIII-COGNAC.comOriginal-Content von: LOUIS XIII COGNAC, übermittelt durch news aktuell