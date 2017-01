LOTTO: Die häufigsten Gewinnzahlen des Jahres 2016 im Spiel LOTTO 6aus49

Hamburg (ots) - Sechs Richtige im LOTTO. Für Viele ist das einTraum. Lottospieler tippen 6 aus 49 Zahlen - und wenn dann auch nochdie Superzahl stimmt, ist das Lottoglück perfekt. Gestern knackte einSpielteilnehmer aus Schleswig-Holstein so den mit 31 Millionen prallgefüllten Jackpot von LOTTO 6aus49.Die theoretische Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden ist für jedeZahl immer gleich hoch. Trotzdem werden bestimmte Nummern häufigergezogen als andere. Im Jahr 2016 waren einige Glückszahlen besonderserfolgreich: Bei LOTTO 6aus49 wurden am häufigsten die Zahlen 1 und30 (19 Mal), gefolgt von 6 und 26 (18 Mal) sowie 10 und 19 (17 Mal)gezogen. Jeweils 16 Mal waren die Zahlen 13, 34, 35 und 37 unter denGewinnzahlen. Bei der Superzahl komplettierte die Ziffer 5 imvergangenen Jahr allein 15 Mal das Glück der Lottospieler.Doch es gab auch Zahlen, die im vergangenen Jahr selten Glückbrachten: Lediglich fünf Mal war die Lottonummer 24 unter denGewinnzahlen, nur jeweils 8 Mal waren es die Zahlen 3,12, 22, 23 und36.Seit der ersten Lottoziehung, die am 9. Oktober 1955 in Hamburgstattfand, wurde am häufigsten die Ziffer 6 gezogen. Sie war in denvergangenen 61 Jahren bereits 551 Mal unter den Gewinnzahlen, gefolgtvon den Kugeln mit den Nummern 32 (540 Mal) und 26 (536 Mal), so eineAuswertung 1955 bis Ende 2016."Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Lotto-Zahl in einerZiehung gezogen wird, ist für jede der 49 Zahlen gleich, unabhängigdavon, wann und wie oft sie das letzte Mal gezogen wurde", erläutertTorsten Meinberg, einer der Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, derderzeit im Deutschen Lotto- und Totoblock federführendenGesellschaft. Sein Geschäftsführer-Kollege Michael Heinrich ergänzt:"Die Chance auf 6 Richtige mit Superzahl liegt bei 1 zu 139,8 Mio.Die Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige liegt bei 1 zu 15,5 Mio." ImJahr 2016 tippten 303 glückliche Lotto-Spieler 6 Richtige. Davontrafen 28 Spieler auch noch die richtige Superzahl.Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Alle DLTB-Pressemitteilungen und Fotos finden Sie unterwww.lotto-hh.de/dltbPressekontakt:Madeleine Göhring,Pressesprecherin des Deutschen Lotto- und Totoblocks,LOTTO Hamburg GmbH, Federführende Gesellschaft des DLTB,E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de, Telefon: +49 (0)40 6 32 05-241Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock, übermittelt durch news aktuell