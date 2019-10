LOTTO fördert das Gemeinwohl verlässlich und auf allen Ebenen / Über 2,9 Milliarden Euro alleine im Jahr 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -LOTTO - das bedeutet mehr als sechs Kreuze und 49 Kugeln. Die 16deutschen Lottogesellschaften, die im Deutschen Lotto- und Totoblock(DLTB) zusammengeschlossen sind, erwirtschaften jedes Jahr mehrereMilliarden Euro für das Gemeinwohl in Deutschland. Dies wurde imRahmen der Veranstaltung "LOTTO trifft Gemeinwohl" deutlich, die derDLTB in Zusammenarbeit mit Vertretern der Mittelempfänger in Berlinausgerichtet hat.In einem Punkt waren sich alle Gesprächsteilnehmer sehr schnelleinig: Gäbe es die staatlichen Lottogesellschaften und ihreSpielangebote nicht, dann müsste man sie schnellstens erfinden. Dennohne die immensen Fördergelder aus den Lotto-Mitteln wären unzähligeProjekte in allen Bereichen der Gesellschaft nicht möglich.Jürgen Häfner, Geschäftsführer der derzeit im DLTB federführendenGesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz, rechnete es vor: "Alleine im Jahr2018 haben die staatlichen Lottogesellschaften Spieleinsätze in Höhevon 7,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Fast 17 Prozent davon flossenals Lotteriesteuer direkt in die Landeshaushalte. Mit weiteren rund22 Prozent der Spieleinsätze wurde das Gemeinwohl direkt unterstützt:Das sind zusammen knapp 40 Prozent - so funktioniert dasLOTTO-Prinzip."So wurde 2018 die beeindruckende Summe von über 2,9 MilliardenEuro in soziale Projekte, den Sport, die Kultur, denKatastrophenschutz sowie den Denkmal- und Umweltschutz abgeführt,berichtete Häfner. Hierzu zählen auch Steuern und Abgaben an dieLandeshaushalte. Häfner: "Auf diese Weise tragen dieLandeslotteriegesellschaften eine große Verantwortung für alle undstellen Tag für Tag mehr als acht Millionen Euro für das Gemeinwohlzur Verfügung."Dies bestätigten auch die Teilnehmer der von der Journalistin UteWelty moderierten Gesprächsrunden. So betonte Dr. Joß Steinke vomDeutschen Roten Kreuz, dass die Lottogelder im Wohlfahrtsbereich vorallem auch dabei helfen, Strukturen aufrecht zu erhalten. "DieseArbeit im Hintergrund sieht man nicht auf den ersten Blick. Sie istaber immens wichtig und wird von Lotto gefördert."Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB), ging noch einen Schritt weiter: "Lotto ist nichtnur unser wertvollster und langjährigster Partner, sondern auchderjenige, der im Gegensatz zu anderen auch auf allen Ebenenfördert."Lotto-Gelder sind auch wichtig zur Förderung von Projekten, fürdie es keine öffentlichen Mittel gibt - das stellte Olaf Tschimpke,der Präsident des Naturschutzbundes (NABU) heraus. In diesemZusammenhang nannte er Insbesondere auch die Umweltlotterie BINGO.Dr. Steffen Skudelny aus dem Vorstand der Deutschen StiftungDenkmalschutz betonte, dass mit den Mitteln aus der GlücksSpiralenach der Wiedervereinigung unter anderem auch viele Denkmale im Ostender Republik restauriert werden konnten.Alleine mit der GlücksSpirale wurden seit 1970 insgesamt 2,2Milliarden Euro für den Sport, die Wohlfahrt und den Denkmalschutzerwirtschaftet. "So tragen die Spielteilnehmer, die nichts gewinnen,dazu bei, dass wenigstens die Gesellschaft gewinnt", sagte FriederikeSturm, die Präsidentin der für die GlücksSpirale federführendenStaatlichen Lotterieverwaltung Bayern.Für den Kulturbereich betonte Gabriele Schulz, diestellvertretende Vorsitzende des Deutschen Kulturrates, dass mitLottogeldern unzählige kleine und große Projekte im Kulturbereichgefördert werden: "Lotto steht für Verlässlichkeit, weil dieFörderungen langfristig angelegt sind."Das bestätigte auch Dr. Frank Nägele, Staatssekretär in derSenatskanzlei Berlin: "Gäbe es Lotto nicht, gäbe es keine Quelle füreine staatsunabhängige Finanzierung vieler gemeinwohlorientierterProjekte."Die Gäste des Abends, zahlreiche Mitglieder des DeutschenBundestags, Vertreter aus Bundes- und Landesministerien sowie vongroßen und kleinen Wirtschafts- und Gemeinwohlverbänden hatten imAnschluss an die Gesprächsrunden noch die Gelegenheit, sich über dieBedeutung der Gemeinwohlförderung durch die staatlichen Lotterienauszutauschen und ihre Verbundenheit zum staatlichen organisiertenGlücksspiel zu bekunden.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und Totoblock--Lotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Mobil: 0162 2936 540mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.dehttps://www.facebook.com/lottorlpOriginal-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell