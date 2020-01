LOTTO Hamburg: Vier neue Millionäre in der Hansestadt / 2019 wurden in Hamburg insgesamt rund 60 Millionen Euro an Lotterie-Gewinnen ausgezahlt

Hamburg (ots) - LOTTO Hamburg hat im Jahr 2019 vielen Spielteilnehmern satteGewinne beschert. 18 Hamburger Glückspilze gewannen im vergangenen Jahr 100.000Euro oder noch mehr Geld. Vier dieser Tipper konnten 2019 sogar einenMillionengewinn einstreichen. Der höchste Gewinn ging im Juli an einen Mann, derbei der GlücksSpirale über 2,01 Millionen Euro gewonnen hat und sich nun miteiner Sofortrente zur Ruhe setzen kann: Zwanzig Jahre lang erhält derEidelstedter monatlich 10.000 Euro von der GlücksSpirale.Einen weiteren Millionengewinn brachte der Klassiker LOTTO 6aus49 nach Hamburg:Kurz vor Weihnachten, bei der Ziehung am 21. Dezember, gingen 1,5 Millionen Euroin den Norden der Stadt nach Langenhorn.Neben Lotto 6aus49 und GlücksSpirale bescherten vor allem die oft unterschätztenZusatzlotterien den Hanseaten Glück: Das Extra- Kreuzchen auf dem Spielscheinbeim Spiel 77 brachte zwei Spielteilnehmern aus dem Bezirk Harburg ein Vermögenein: Bereits im Mai räumte eine Frau aus Neugraben so 1,6 Millionen Euro ab undim Juli machte das Spiel 77 einen weiteren Harburger um 1,2 Millionen Euroreicher. Auch der Zusatzlotterie SUPER 6 verdanken sieben Tipper jeweils 100.000Euro.Über alle Spielarten wurden von LOTTO Hamburg im abgelaufenen Jahr insgesamtGewinne in Höhe von 59,7 Mio. Euro ausgezahlt, die 2019 in Hamburg angefallensind. Allein beim LOTTO 6aus49 waren es 31 Mio. Euro, bei Eurojackpot rund 6Mio. Euro, sowie 9 Mio. Euro beim Spiel 77.21,3 Millionen Spielaufträge wurden 2019 bei der staatlichenLotteriegesellschaft in Hamburg abgegeben, diese Zahl liegt in etwa auf demVorjahresniveau (21,6 Millionen). Dabei wurden rund 80 % der Spielaufträge ineiner der rund 450 LOTTO-Annahmestellen angenommen. Der Anteil der Hamburger,die ihre Zahlen online, z.B. auf www.lotto-hh.de direkt oder über www.lotto.deoder auch mobil tippen, liegt bei 13 Prozent."Die LOTTO-Annahmestellen sind für den stationären Einzelhandel in denStadtteilen eine wichtige Stütze", betonen die Geschäftsführer von LOTTOHamburg, Michael Heinrich und Torsten Meinberg. "Vielen Kiosken bringen unsereLotterien und Rubbellose eine höhere Kundenfrequenz. Dieses Angebot vor Ortergänzen wir durch einen attraktiven Internetauftritt, der an den Bedürfnissender Nutzer ausgerichtet ist, aber auch dem Spielerschutz gerecht wird."Über LOTTO Hamburg:Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt dieStaatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 450 LOTTO-Annahmestellen kümmernsich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. DieRahmenbedingungen regelt dabei der am 01.07.2012 in Kraft getreteneGlücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtesZiel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Zentrum für InterdisziplinäreSuchtforschung am Universitätsklinikum Eppendorf werden alle Beschäftigten derAnnahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTOHamburg unter www.lotto-hh.de präsent.Pressekontakt:LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring, E-Mail:pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 241, Mobil: 0176 - 42851207.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62618/4485368OTS: Lotto HamburgOriginal-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuell