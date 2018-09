LOTTOLAND ERHÄLT GUINNESS WORLD RECORDS(TM) TITEL: 90 Millionen Euro-Auszahlung sichert Lottoland

London (ots/PRNewswire) -GUINNESS WORLD RECORDS bestätigt, dass Lottoland den GUINNESSWORLD RECORDS Titel für den größten ausgezahltenOnline-Glücksspielgewinn erhältAm 1. Juni 2018 hat eine glückliche Deutsche den EuroJackpot inHöhe von 90 Millionen Euro bei Lottoland gewonnen - Guinness WorldRecords hat nun bestätigt, dass es sich bei dem Jackpot um dengrößten ausgezahlten Online-Glücksspielgewinn in der Geschichtehandelt. Die GUINNESS WORLD RECORDS Urkunde wurde gestern offiziellin Gibraltar an Lottoland übergeben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750900/Lottoland.jpg )Lottoland hat sich den Titel für den "Größten ausgezahltenOnline-Glücksspielgewinn" gesichert, nachdem Christina, eine36-jährige Reinigungskraft aus Berlin, mit ihrem Handy auf dieEuroJackpot-Lotterie auf Lottoland.com getippt hatte. Ihre Mutterwählte die fünf Glückszahlen (14, 19, 21, 30, 32) und die beidenEuro-Zahlen (4 und 7) aus, die zusammenpassten und ihr diesenRekordgewinn einbrachten.Nigel Birrell, CEO von Lottoland, sagt: "Wir freuen uns sehr, dasswir uns einen GUINNESS WORLD RECORDS Titel sichern konnten. Für unsist es ein Ritterschlag, dass wir nun Teil dieser 'Hall of Fame'sind. Zudem ist dieser Rekord eine der schönsten Bestätigungen fürunser Geschäftsmodell. Er zeigt, dass wir dank unseresprofessionellen Risikomanagements sogar Weltrekorde brechen können.""Bei Lottoland lassen wir Träume wahr werden. Deshalb freuen wiruns immer, wenn wir das Leben eines unserer Lottospieler komplettverändern können. Wir sind stolz darauf, so große Gewinne inRekordgeschwindigkeit auszahlen zu können und unterstützen Christinaund ihre Mutter gerne dabei, ihre Träume wahrwerden zu lassen."Sofia Greenacre, offizielle Rekordrichterin bei GUINNESS WORLDRECORDS, sagt: "Ich freue mich, dass ich einen GUINNESS WORLD RECORDSTitel für Lottoland bestätigen kann - und zwar für den größtenausgezahlten Online-Glücksspielgewinn, der nun bei unglaublichen90.000.000 Euro steht. Meine Glückwünsche richten sich an alle, dieihren Teil zu diesem Rekord beigetragen haben, ihr seid 'officiallyamazing'."Lottoland wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, Lottospielern auf derganzen Welt die Möglichkeit zu geben, über Staatsgrenzen hinweg aufdie größten Jackpots der Welt zu tippen. Mittlerweile hat Lottolandmehr als acht Millionen Kunden, über 350 Mitarbeiter und ist auf vierKontinenten aktiv. Über Lottoland können Kunden aktuell auf mehr als30 in- und ausländische Lotterien tippen. Insgesamt habenLottoland-Kunden bereits mehr als eine Milliarde Euro anGewinnauszahlungen erhalten.GUINNESS WORLD RECORDS ist DIE Institution für Rekorde auf derganzen Welt, die jährlich mehr als 6.000 Rekorde bestätigt und über52.000 Rekorde in ihrer weltweiten Datenbank aufführt.Über LottolandLottoland ist einer der führenden privaten Lottoanbieter ausEuropa mit Lizenzen der gibraltarischen, britischen, australischenund irischen Glücksspielaufsicht. Lottoland hat über acht MillionenKunden in 13 Märkten. Bei Lottoland können Kunden auf attraktiveLotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO 6aus49(Deutschland), EuroJackpot (16 europäische Länder), EuroMillions(neun europäische Länder), PowerBall (USA) oder auf dieWeihnachtslotterie "El Gordo" (Spanien). Darüber hinaus bietetLottoland eigene Lotterieprodukte und Sofortlotterien an. Lottolandselbst ist kein Veranstalter, sondern Buchmacher und nimmt Wetten aufdie Ergebnisse von Lotterien an. Die Auszahlung aller Gewinne istdurch ein Versicherungsmodell garantiert.Lottoland hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Lottospieldurch eigene Produkte weiterzuentwickeln, jüngere Zielgruppen zugewinnen und den Lottomarkt zu modernisieren. Dabei konzentriert sichLottoland vor allem auf mobile Vertriebskanäle. Darüber hinaus setztsich Lottoland für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnungvon Lottomärkten ein. Weitere Infos zu Lottoland:http://www.lottoland.com und auf http://www.lottolandcorporate.com.Pressekontakt:Lottoland Pressebüroc/o Hering SchuppenerTel.: +49 (0)69 92 18 74 34E-Mail: lottoland@heringschuppener.comOriginal-Content von: Lottoland.com, übermittelt durch news aktuell