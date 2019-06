Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar, der weltweit führendeHersteller von monokristallinen PV-Modulen, ist zum dritten Mal inFolge im jährlich herausgegebenen Bericht zur Zuverlässigkeit vonPV-Modulen, der DNV-GL PV Module Reliability Scorecard, als "TopPerformer" ausgezeichnet worden.Die 2019-Ausgabe, die von PVEL zusammen mit Scorecard-PartnerDNV-GL veröffentlicht wurde, informiert Entwickler, Investoren undEPCs über Produktleistung und Zuverlässigkeit, um den strategischenPV-Modul-Einkauf weltweit zu unterstützen.Prüfung auf Zuverlässigkeit und LeistungIEC- und UL-Zertifizierungen sind laut PVEL wichtige Indikatorenfür die Sicherheit von Modulen, für die Einkäufer von PV-Modulenzählen aber auch die Faktoren langfristige Zuverlässigkeit undLeistung. Die Erweiterung der IEC 61215 Sequenzen und Einbeziehungzusätzlicher Tests schaffen Bedingungen, die dem jahrzehntelangenEinsatz der PV-Module in der Praxis nahekommen und eine entsprechendeBewertung ermöglichen.Die Scorecard wendet vier anspruchsvolle Testsequenzen an, um dielangfristige Leistung der PV-Module unter realen Bedingungen zusimulieren. Dies ist der umfassendste öffentlich zugänglicheVergleich von Testergebnissen zur Zuverlässigkeit von PV-Modulen.LONGi wurde in allen vier Testkategorien als "Top Performer"ausgezeichnet:- Temperaturwechsel- Feuchtwärme- Dynamisch-mechanische Belastungen- Spannungsinduzierte Degradation (Potential Induced Degradation,PID)Die Markenzeichen von LONGi: technologische Innovationen undProduktqualitätDer DNV-GL PV Module Reliability Scorecard "Top Performer"-Statusbestätigt die Zuverlässigkeit der hocheffizienten PV-Module von LONGiund demonstriert die Technologieführerschaft des Unternehmens in F&Eund seinen "Quality First"-Ansatz bei der Herstellung.LONGi wird weiter in Technologie investieren und innovative,hocheffiziente Produkte auf den Markt bringen. Das Unternehmen haterst kürzlich die nächste Generation von PV-Modulen der Serie Hi-MO4auf der Intersolar Europe präsentiert. LONGi ist bestrebt, stetsProdukte mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Leistungsfähigkeitbereitzustellen, die die Investmentrendite maximieren und dienachhaltige Entwicklung der Photovoltaikindustrie fördern.Informationen zu DNV-GLDNV-GL, das industrieweit führende Qualitätssicherungs- undRisikomanagement-Unternehmen, bietet weltweit anerkannte Prüf- undBeratungsdienstleistungen entlang der gesamtenEnergie-Wertschöpfungskette, einschließlich der Bereiche erneuerbareEnergien und Energieeffizienz. Die professionellen Services deckenWindkraft, Solarenergie und konventionelle Stromerzeugung ab undunterstützen Kunden auf der ganzen Welt, um eine sichere,zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energieversorgung zugewährleisten.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgPressekontakt:Ted Yang+86-153-8863-7121Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell