LONGi nimmt 5-GW-Produktionsanlage für Monokristallin-Module in Betrieb, erhöht Lieferkapazität

Chuzhou, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar, ein weltweitführender Anbieter von monokristallinen Solarprodukten, hatbekanntgegeben, dass seine 5-GW-Produktionsanlage für hocheffizienteMonokristallin-Module in Chuzhou (Anhui, China) den Betriebaufgenommen hat. Dies ist ein weiterer Meilenstein in derUnternehmensstrategie, seine Produktionskapazität bei hocheffizientenMonokristallin-Modulen auszubauen, um die steigende weltweiteNachfrage nach hocheffizienten Produkten zu erfüllen.Baubeginn von LONGis 5-GW-Anlage in Chuzhou mit einerGesamtinvestition von 328 Mio. USD war im Mai 2018. Auftragsvergabe,Bau und Inbetriebnahme waren im selben Jahr abgeschlossen. In demWerk, das mit hochmodernen Anlagen, Spitzentechnik und vollautomatisierten Fertigungsstraßen ausgestattet ist, werdenhocheffiziente Module hergestellt, beispielsweise das innovativeHi-MO3 bifaziale Halbzellen-Monokristallin-Modul mit PERC-Technik undweitere zukunftsweisende Produkte, die die Nachfrage nachhocheffizienten Produkten mit hoher Zuverlässigkeit und Ausbeuteerfüllen.LONGis Werk in Chuzhou produzierte sein erstes Modul im Januar2019, nachdem die Inbetriebnahme der Anlagen, das Hochfahren derKapazität, die Effizienzstabilisierung und die finalen Arbeitenabgeschlossen waren. Das Phase-1-Projekt mit einer Kapazität von 2,5GW arbeitet heute unter Volllast und fertigt Module für Kunden aufder ganzen Welt. Phase 2 wird derzeit in Betrieb genommen und sollschon bald die volle Produktionskapazität aufnehmen.In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Mono-PERC-Technik aufdem Weltmarkt für PV-Module durchgesetzt. Hocheffiziente PERC-Technikverbessert die Ausgangsleistung und reduziert effektiv dieBOS-Kosten. In Kombination mit der Bifacial-Technik sind die Vorteileder monokristallinen PERC-Technik auch auf der Rückseite des Modulsverfügbar, wodurch sich die Stromerzeugungskapazität noch einmalverbessert. Derzeit produziert LONGi ausschließlich monokristallineZellen und Module mit PERC-Technik, sowohl in monofazialer als auchin bifazialer Ausführung.Li Wenxue, President von LONGi Solar, sagte: "2019 stellte unserUnternehmen fest, dass die weltweiten Bestellungen unsereProduktionskapazitäten für hocheffiziente Zellen und Moduleübersteigen. Mit LONGis Werk in Chuzhou werden unsere Kapazitätenmaßgeblich erweitert. Neben der Fertigung wird in dem Werk auch ander Überführung technologischer und technischer Innovationen in dieSerienfertigung neuer Produkte gearbeitet."LONGi hat ebenfalls angekündigt, dass es seine bis 2020 geplanteKapazitätserweiterung für monokristalline Silizium-Ingots und -Waferauf 45 GW beschleunigen und seine Zell- und Modulkapazitäten an dieMarktnachfrage anpassen wird. Als Weltmarktführer beimonokristalliner Solartechnik wird LONGi auch in Zukunft in F&Einvestieren, seine Spitzenposition bei Produkten und Technologieverteidigen und die Idee der globalen Netzparität voranbringen.Informationen zu LONGi:LONGi besteht seit 2000 und wird seit 2012 an der Börse vonSchanghai gehandelt. Es ist der weltgrößte Hersteller vonmonokristallinen Silizium-Wafern, Solarzellen und Solarmodulen miteiner weltumspannenden Industriekette. Bis Ende 2018 lag LONGisgeplante Produktionskapazität für Silizium-Wafer bei 28 GW und fürMonokristallin-Module bei 12 GW. Bis 2020 soll dieProduktionskapazität bei monokristallinen Silizium-Wafern auf 45 GWerweitert werden. 2018 produzierte LONGi 38 % des globalen Volumensvon monokristallinen Silizium-Wafern, und das Unternehmen belegtebeim weltweiten Modulabsatz den vierten Platz. Beim weltweiten Absatzvon Monokristallin-Modulen hält Unternehmen seit dreiaufeinanderfolgenden Jahren die Spitzenposition (2016, 2017 und2018).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/832831/LONGi_Launches_New_5GW_Mono_Module_Plant.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgPressekontakt:Wenjing Wu+86-18149390852Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell