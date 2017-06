Shanghai (ots/PRNewswire) -LONGi ist einer der Top-Runner im globalen Mono-Markt und verfügtüber eine starke ausländische Marktpräsenz, die sich auf die Formel"Handel und Investitionen" (Trade+Investment), etliche erstklassigeKerntechnologien und weitere Wettbewerbsvorteile gründet, was großeAnerkennung beim Expertengremium fand. Das Unternehmen hat mitBravour die erste Runde der "China's Global Top Runner in RenewableEnergy"-Liste gemeistert.Das Motto "Rooted in China, serve the world" (Festverwurzelt vonChina aus der ganzen Welt dienen) war immer schon LONGis Strategie,und das Unternehmen nimmt mit der "Belt and Road"-Initiativezusätzliche internationale Chancen wahr. Im Zuge derAuslandserschließung hat LONGi stets die internationaleZusammenarbeit in Bezug auf Kapazitäten, Forschung und Entwicklungund weitere Aspekte angestrebt und dabei gleichzeitig ein Augenmerkauf die Förderung von lokaler Fertigung und Mitarbeitertalentengelegt. Das Unternehmen hat sich auf die Planung vonKooperationsprojekten für Solarenergie in den wichtigsten Ländern derRegion Asien-Pazifik konzentriert, um die Entwicklung von neuenSolarmärkten voranzutreiben und eine Globalisierung des Marktes zuerzielen.LONGi hat sich im internationalen Markt mit der Gründung vonNiederlassungen in zahlreichen Ländern einschließlich der VereinigtenStaaten, Japan, Irland und Deutschland stark eingesetzt undinvestiert in die Länder entlang der "Belt and Road"-Route, darunterIndien und Malaysia. In Malaysia wurde die Produktion, um dieAuslandskapazität schnell auszubauen, bereits Schritt für Schritteingeleitet. Auch das 500 MW-Zell- und Modulprojekt in Indien läuftreibungslos, um die stabile Lieferung von Mono-Produkten desUnternehmens für die ausländischen Märkte sicherzustellen.Gegenwärtig engagiert sich LONGi im BereichMono-c-Si-Waferherstellung, Mono-c-Si-Zell- und Modulherstellung undPhotovoltaik-Kraftwerkslösungen, um den Wert von Mono-Produkten zumaximieren, die Stromgestehungskosten (LCOE) zu senken und Vorschubin Richtung Netzparität weltweit zu leisten.Pressekontakt:Vivian ChuMarketing PlanningLERRI Solar Technology Co., Ltd.+86-21-6104-7332chuww@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell