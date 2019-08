LONGi erzielt Rekordmarke im jüngsten Bloomberg NEF-Ranking für Bankfähigkeit

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar, einTochterunternehmen von LONGi Green Energy Technology Co., hat imkürzlich veröffentlichten Bloomberg New Energy Finance (BNEF) "SolarModule & Inverter Bankability 2019" Ranking zur Bankfähigkeit vonModul- und Inverter-Herstellern seine bisherige Bestmarke erreicht.BNEF hatte Banken, Fonds, Entwickler, EPCs und Firmen fürtechnische Due Diligence befragt, welche Modulhersteller (voninsgesamt 48 Modulherstellern) sie als bankfähig, d. h. tauglich fürSolarprojekte mit Darlehen ohne Rückgriffsanspruch erachten. LONGierreichte 2019 mit signifikanten 91% den bisher höchsten Wert für dasUnternehmen, ein klares Zeichen für LONGis Reifegrad als etablierterAkteur in der Branche.LONGi erhielt außerdem einen Stern als "Top Performer" in der PVEvolution Labs (PVEL) 2019 PV Module Reliability Scorecard. LONGisModule wurden in allen 4 Kategorien des PVEL-Testverfahrens, nämlichFeuchtwärme, Temperaturwechsel, mechanische Belastungen,spannungsinduzierte Degradation (Potential Induced Degradation, PID)als Top-Performer ausgezeichnet.BNEF listet auch die "Top 15-PV-Modulmarken für kreditfinanzierteProjekte" seit dem 1. Juli 2017. Die führenden 3 Marken liefertenfast 5GW in befristet finanzierten Deals. LONGi ist mit 1.447MW dieNummer zwei der meistgenutzten Marken.LONGi wird außerdem als der kreditwürdigste Modulherstellereingestuft. BNEF verwendet den Altman-Z-Score (eine Kombination vonFinanzkennzahlen), um die Bonität der Hersteller zu ermitteln. Diesdient als Indikator für das Risiko, dass ein Unternehmen in dennächsten 2 Jahren Konkurs anmelden muss. LONGi wurde mit einem Scorevon 3,1 bewertet, was für eine gesunde finanzielle Position steht undeinen Konkurs wenig unwahrscheinlich macht, und kann den höchstenAltman-Z-Score unter den reinen Modulherstellern vorweisen.LONGi zeichnet sich nicht nur durch seine Bankfähigkeit undZuverlässigkeit, sondern auch als einer der größten Produzenten imSolarsegment aus, der sowohl hinsichtlich der bestehenden als auchder geplanten Produktionskapazitäten in großem Maßstab tätig ist.Laut PV Tech, das laufend Ankündigungen zum globalen Kapazitätsausbauanalysiert, sollte LONGis Gesamtkapazität zur Montage vonNameplate-Modulen 2019 die 13GW-Marke übersteigen und das Unternehmenmit der jüngsten Expansion zum größten Modulhersteller der Weltmachen.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/957556/LONGi_Solar.jpgPressekontakt:Ted Yang+86-153-8863-7121Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell