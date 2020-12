LONGi erreicht neuen Meilenstein als erste Solarmarke, die im Jahr 2020 mehr als 20 GW an Modullieferungen erreicht

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi hat einen neuen Rekord aufgestellt und ist die erste Solarmarke, die im Jahr 2020 bei den Lieferungen von PV-Modulen 20 GW überschritten hat.Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist LONGi stets marktorientiert und kundenorientiert gewesen und hat kontinuierlich hocheffiziente, zuverlässige und qualitativ hochwertige Solarprodukte und PV-Lösungen entwickelt, um den Kunden Mehrwertdienste zu bieten.KundenorientierungLONGi hat weltweit einheitliche Systeme für die Bearbeitung von Kundenbeschwerden, Servicestandards, Qualitätsüberwachung und Managementprozesse eingeführt. Die Kunden können daher sicher sein, dass alle Probleme rechtzeitig gelöst werden.Dank hochwertiger Wafer, hocheffizienter PERC-Zellen und strenger Anforderungen an die Modulmaterialien und -prozesse zeigen LONGi-Module bei Zuverlässigkeitstests durch Dritte, Energieertragsbewertungen und Kundenanwendungen durchweg hervorragende Leistungen. LONGi arbeitet mit B&V, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, RETC und anderen Institutionen zusammen, um globale Pilotprojekte zur Bewertung der Energieertragsleistung seiner Module aufzubauen.In der PV Tech Bankability-Rangliste bleibt LONGi das vierte Quartal in Folge im Jahr 2020 der einzige AAA-bewertete Modullieferant. Dies wird weiterhin durch die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens als globaler Lieferant von 20 GW-Modulen vorangetrieben.Verpflichtung zur InnovationMit einem starken Engagement für F&E und Innovation hat sich LONGi als zuverlässiger Lieferant mit hocheffizienten Modulen (Hi-MO 1 bis Hi-MO 5) einen Namen gemacht. Aufgrund der Einsparungen bei den LCOE- und BOS-Kosten in Verbindung mit ihrem hohen Energieertrag haben LONGi-Module weltweit große Anerkennung gefunden.LONGis brandneues bifaciales Modul Hi-MO 5, das auf der neu gebauten M10-Zelle basiert, wurde dieses Jahr weltweit zur Lieferung an Investoren in PV-Anlagen im Versorgungsmaßstab eingeführt. Die neue Produktreihe des Unternehmens spiegelt sein Engagement wider, durch Innovation konsistente Werte für globale Kunden zu schaffen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgPressekontakt:Fan Wentao +86 18119458237Original-Content von: LONGi Corp., übermittelt durch news aktuell