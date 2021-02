LONGi bringt neues Hi-MO 4m-Modul vom Typ 66C für dezentrale Stromerzeugung (DG) auf den Markt

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi, das weltweit führende Solartechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz im chinesischen Xi'an hat sein neues monofaziales Hi-MO 4-PV-Modul (Hi-MO 4m) vom Typ 66C für den weltweiten Markt für dezentrale Stromerzeugung (DG) offiziell eingeführt. Das neue Modul mit einer Fläche von ca. 2 m2, einem Gewicht von 22 kg und einer Leistung von 410-420 W ist für den Einsatz auf Dächern in vielfältigen Wohn-, Industrie- und Gewerbeanwendungen konzipiert.Anfang 2019 hat LONGi seine auf der monokristallinen M6-Standardwafer- und PERC-Technologie (166 mm) basierten, hocheffizienten PV-Module der Hi-MO 4-Reihe für komplette Szenarioanwendungen auf den Mark gebracht. Innerhalb eines Jahres nach der Serienproduktion erreichte die Hi-MO 4-Reihe den bemerkenswerten Meilenstein von 10 GW bei weltweiten Lieferungen, was ihr umfassende Akzeptanz und hohes Vertrauen in der Branche einbrachte.Auch 2021 wird das Zeitalter der Netzparität zu einem immer größeren Thema, und LONGi konzentriert sich daher wieder vermehrt auf die spezifischen Anforderungen des DG-Marktes, um mit neuen innovativen Produkten einen Mehrwert für die Kunden in der Branche zu schaffen.Neben 66C-Modulen bietet die Hi-MO 4m-Reihe auch Module vom Typ 60C und 72C. Diese drei Produkte decken Leistungsbereiche von 370-385 W, 410-420 W und 450-460 W mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 21 % ab und bieten den DG-Benutzern mehr Flexibilität und vielfältigere Optionen. Mit der hohen Leistung und einem ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild kombiniert das Hi-MO 4m-Modul die Vorteile eines hohen Wirkungsgrads, eines hohen Energieertrags und einer hohen Zuverlässigkeit. Seine Größe und sein Gewicht sind auf die Anforderungen von DG-Systeminstallationen und -Anwendungsszenarien abgestimmt.Anwendungsszenario: Dächer in Wohngebieten-- Flexible Anpassung & effiziente KapazitätserweiterungFür den Wohnbereich ist das Hi-MO 4m 60C-Modul (Fläche 1,82 m2, Gewicht 19,5 kg, Breite 1,04 m) aufgrund seiner moderaten Größe und seines Gewichts im Hinblick auf eine bequeme Installation am besten geeignet.In einigen Ländern und Regionen können auch größere und schwerere Module auf Wohndächern angebracht werden. LONGi bietet daher auch Module des Typs 66C (22,0 kg) und 72C (23,5 kg). Die Breite des Moduls ist standardisiert, wobei die drei verschiedenen Längenoptionen der Hi-MO 4m-Reihe die Installationskapazität der Photovoltaikanlage auf den Dächern von Wohngebäuden maximieren können.Anwendungsszenario: Industrie- und Gewerbedächer-- Sicheres und zuverlässiges Produkt für stabilen AnlagegewinnDas Hi-MO 4m 72C-Modul ist für den Einsatz auf Industrie- und Gewerbedächern geeignet.In einigen Industrieländern wird neben der Verlegung auf Ziegeln auf geneigten Dächern und der Installation mit dem optimalen Neigungswinkel auf Flachdächern die "4-Punkt-Installation auf einem kurzen Rahmen" auf Flachdächern angewendet, um die Installationskosten zu senken und die Systemkapazität zu verbessern. Für dieses spezielle Anwendungsszenario ist das Hi-MO 4m-Modul im 66C-Format am besten geeignet. Im Vergleich zu herkömmlichen Modulen erreicht es nicht nur eine stabile und effiziente Leistung, sondern weist auch eine höhere Beständigkeit gegen Wind- und Schneelasten auf.Module der Hi-MO 4m-Reihe-- Qualität und Wert auf dem Markt für dezentrale StromerzeugungProdukte für verteilte Stromerzeugung können entscheidend dazu beitragen, dass die Photovoltaik Einzug in Tausende Haushalten finden kann. Der hohe Wert der Module der Hi-MO 4m-Reihe bietet Nutzern von DG weltweit neue Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität, gepaart mit hoher Qualität und hohem Wert.In Bezug auf die elektrische Anpassung liegt der Strom bei maximaler Leistung des Hi-MO 4m-Moduls unter 11 A und lässt sich damit perfekt mit den verschiedenen Marken von String-Wechselrichtern, Leistungsoptimierern und Mikro-Wechselrichtern kombinieren, die weltweit erhältlich sind. Damit wird der volle Designspielraum der Geräte genutzt und der Verlust von Stromerzeugung oder Fehlanpassung durch Strombegrenzung vermieden.Die LONGi-Module sind bekannt für ihre hervorragende Energieertragsleistung und Produktqualität, Aspekte, die sowohl vom weltweiten Markt als auch von maßgeblichen Drittinstitutionen bestätigt wurden:- In den Tests des PV Magazine war die Energieausbeute der monofazialen und bifazialen Module von LONGi im Außenbereich deutlich höher als bei ähnlichen Produkten;- In Simulationen der Energieerträge im Freien im Rahmen der TÜV Rheinland-Bewertung "All Quality Matters" wurde LONGi in zahlreichen aufeinander folgenden Jahren ausgezeichnet und erhielt die Auszeichnung im Jahr 2020 sowohl für monofaziale als auch für bifaziale Module.- Im Bericht des PV-Modulindex des Renewable Energy Test Center (RETC) für 2019 wurde LONGi dank der Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität seiner Produkte als eines von nur zwei leistungsstarken Unternehmen gewürdigt. 2020 erreichte LONGi als einziger Hersteller in allen acht Prüfindikatoren Exzellenz-Werte.LONGi wird die Kapazität seiner eigenen DG-Produktionslinie bis 2021 auf 10 GW erweitern.Informationen zu LONGiDank seiner Produktinnovationen und des optimierten Strom-Kosten-Verhältnis mit bahnbrechenden monokristallinen Technologien revolutioniert LONGi die Solar-PV-Industrie. Das Unternehmen liefert jedes Jahr weltweit mehr als 30 GW hocheffiziente Solarwafer und -module, was etwa einem Viertel der weltweiten Marktnachfrage entspricht. LONGi genießt einen Ruf als weltweit wertvollstes Solartechnologieunternehmen mit dem höchsten Marktwert. Innovation und nachhaltige Entwicklung sind die Kernwerte des Unternehmens. Weitere Informationen: https://en.longi-solar.com/