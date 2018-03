LONGi Solar erhält Auszeichnung des TÜV Rheinland für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Das zweite Jahr in Folge erhältLONGi Solar die "All Quality Matters"-Auszeichnung für die besteLeistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen(Gruppe "Monokristallin") (PV Module Energy Yield Simulation (MonoGroup)).Die Auszeichnungen wurden am 22. März auf dem Solarkongress (SolarCongress) 2018 in Wuxi, China vom TÜV Rheinland überreicht. Diehochbegehrte Auszeichnung für die beste Leistung bei derStromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen des Jahres 2017 gingan LONGi Solar - für die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit seinermonokristallinen Solarmodule.Die Beurteilungstests des TÜV Rheinland Energy zum Stromertragsind äußerst streng und erfordern eine Simulation der klimatischenVerhältnisse fünf verschiedener Regionen der Welt: Köln(Deutschland), Datong (China), Riad (Saudi-Arabien), Chennai (Indien)und Los Angeles (USA). Zum Ende der Tests wurde LONGi Solars60-zelliges monokristallines Solarmodul zum Modul mit der bestenLeistung und zum Sieger in der Gruppe "Monokristallin" gewählt.Die "All Quality Matters"-Auszeichnung wurde vom TÜV Rheinlandeingeführt - als objektive, glaubwürdige Beurteilung durch einemaßgebende neutrale Instanz mit dem Ziel, die Produktqualität zustandardisieren, eine Qualitäts-Benchmark zu etablieren und in derPhotovoltaik-Branche nachhaltige Entwicklung zu fördern. DieAuszeichnungen werden von Branchenexperten, Behörden sowie vonEigentümern und Herstellern von Photovoltaik-Anlagen anerkannt. Diediesjährigen Auszeichnungen gingen an Unternehmen, die exzellenteLeistungen und erhebliche Beiträge in verschiedenen Bereichen derPhotovoltaik-Branche nachweisen können.Als weltweit führender Hersteller monokristalliner Solarmodule,der es sich zum Ziel gesetzt hat, Lösungen besterStromgestehungskosten (LCOE) anzubieten, hat LONGi Solar dieAuszeichnung für die beste Leistung bei der Stromertragssimulationvon Photovoltaik-Modulen nun zwei Jahre in Folge erhalten. Wenxue Li,President von LONGi Solar, der die Auszeichnung entgegennahm: "LONGiSolar hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Kunden die bestenProdukte und Dienstleistungen anzubieten. Diese Auszeichnung ist dasErgebnis objektiver Messungen und unterstreicht die exzellenteLeistung der monokristallinen Module von LONGi Solar bezüglich desStromertrags. LONGi Solar wird künftig noch härter arbeiten, um IhremVertrauen und Ihren Erwartungen gerecht zu werden, nochzuverlässigere und effizientere Produkte zu produzieren und seinenKunden noch kosteneffektivere Dienstleistungen anzubieten."Mit 18 Jahren Erfahrung und bedeutenden Investitionen in dieForschung und Entwicklung monokristalliner Solarmodule i. H. v. über1,8 Mrd. CNY (etwa 285 Mio. USD) in den vergangenen fünf Jahrenverfügt LONGi Solar nun über weltweit anerkannte hochentwickelteForschungs- und Entwicklungskapazitäten - mit einem Team von fast 500Mitarbeitern, technischen Kompetenzen und einem anspruchsvollenQualitätskontrollsystem. Aufbauend auf diesen Stärken wird sich LONGiSolar weiter auf die Produktqualität konzentrieren, und darauf,Lösungen branchenbester Stromgestehungskosten anzubieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/658577/LONGi_Solar_TUV_Rheinland_Award.jpgPressekontakt:Amy Ma+86-183-9213-1832mayy@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell