LONGi Solar belegt 3. Platz bei bankfähigsten PV-Modulmarken laut Bloomberg New Energy Finance

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Laut dem aktuellen Bericht "2018PV Module Brand Bankability Report" von Bloomberg New Energy Finance(BNEF) rangiert LONGi Solar unter den 3 bankfähigsten PV-Modulmarken.Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren kreditfinanziertePV-Projekte mit 1.025 MW verwirklicht. Mit diesem Ranking konnteLONGi Solar vier Plätze im Vergleich zum Vorjahr gewinnen.Das Ranking zeigt, wie stark sich die Bankfähigkeit von LONGiverbessert hat. Dies lässt sich u.a. auf die vermehrtenNon-Recourse-Finanzierungen zurückführen, die von Banken fürPV-Projekte zu Modulen des Unternehmens angeboten werden. Entwicklervon Solarprojekten haben dadurch Möglichkeiten und günstigeBedingungen, um ihre Solarprojekte mit den hocheffizienten Modulenvon LONGi Solar zu finanzieren.Das Ranking hat BNEF über ihre Datenbank ermittelt, die weltweit25.455 PV-Finanzierungsprojekte für 57 PV-Modulmarken enthält.Im "2018 PV Module Brand Bankability Report" präsentiert BNEFzudem die Altman-Z-Punkte für die weltgrößten Hersteller vonPV-Modulen im 1. Quartal 2018. LONGi Solar erlangte bei diesemRanking eine bessere Platzierung als Konkurrenzfirmen.Im selben Bericht stellt BNEF die "PV Module ReliabilityScorecard" vor, die von der anerkannten Zertifizierungsstelle DNV GLherausgegeben wurde. LONGi Solar wurde von DNV GL bereits zum zweitenJahr in Folge als Modulhersteller mit dem Prädikat "TOP PERFORMER"ausgezeichnet.Wenxue Li, President von LONGi Solar, untermalt dies mit denWorten: "Eine starke Finanzsituation und Bankfähigkeit, dieunabhängig von Bloomberg NEF bestätigt wurde, ist einer von mehrerenBeweisen dafür, dass LONGi ein zuverlässiges Unternehmen mitzuverlässigen Produkten ist. Unsere guten Produkte, Technologien undFinanzen sind die beste Garantie für unsere Kunden."Foto: https://mma.prnewswire.com/media/746806/LONGi_Solar_BNEF.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/746712/Altman_PV_module.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/747226/LONGi_Solar_DNV_GL.jpgPressekontakt:Wenjing Wu+86-18149390852wuwenjing@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell