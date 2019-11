Paris (ots/PRNewswire) - PV-Stromerzeugung Motor des globalen, grünen WandelsZhenguo Li, Gründer und President von LONGi Green Energy Technology Co., Ltdoder die LONGi Group, einem weltweit führenden Unternehmen im BereichSolartechnologie, nahm am 16. Fortune Global Forum in Paris, Frankreich, teil.Zhenguo Li sprach auf Einladung des Fortune Magazine bei einem Rundtischgesprächmit dem Thema "China: New Frontiers for Growth" (China: Neue Grenzen für dasWachstum).Li nahm zusammen mit dem leitenden Herausgeber von Fortune, Adam Lashinsky, demSenior Partner von McKinsey, Gregor Theisen, und Godiva-CEO Annie Young-Scrivnersowie vielen weiteren Wirtschaftsführungskräften an der Diskussion teil. DieDiskussionsteilnehmer sprachen über die Chancen im wachsenden chinesischen Marktund die Herausforderungen, die sich Unternehmen in China stellen.President Li, einer der wenigen Führungskräfte des Forums, die als Vertreter derPV-Branche für einen Vortrag eingeladen wurden, meinte, er könne stellvertretendfür den neuen boomenden Energiesektor in China sprechen, und rief die weltweitenWirtschaftsführungskräfte dazu auf, die Entwicklung der Solarenergiebranchestärker zu unterstützen. Er hoffe, dass die Welt in Zukunft die Solarenergiebesser nutzen werde, um den globalen grünen Wandel voranzubringen.Innovationsgesteuertes Wachstum ermöglicht der PV-Branche, sich besser für einenachhaltige globale Entwicklung einzusetzenNachhaltiges Wachstum steht schon länger im Fokus globalerWirtschaftsführungskräfte, insbesondere in Bezug darauf, wie auf die steigendeBedrohung durch den Klimawandel reagiert werden könne. Da die weltweitewirtschaftliche Entwicklung zunehmend schwieriger vorherzusagen ist, war einesder Hauptthemen auf dem Fortune Global Forum, wie Unternehmen den Ausgleichzwischen Wachstum und ihren Umweltverpflichtungen schaffen können. Hierzu meinteZhenguo Li, dass saubere Energie, einschließlich Solarenergie, leistungsstarkeLösungen zur Bewältigung des Klimaproblems beitragen werde.Li fügte hinzu, dass eine Verlangsamung der Klimaschutzaktivitäten aufgrund desstarken globalen ökonomischen Drucks keine gute Idee wäre und der Anstieg derKohlenstoffemissionen das Wirtschaftswachstum stark beeinflussen würde. Erführte weiter aus, dass die Solarenergie aufgrund der kontinuierlichenWeiterentwicklung der PV-Technologie in einigen Ländern und Regionen der Weltinzwischen die ökonomischste Energiequelle sei. "Daher ist es wichtig, eine neueEnergieversorgungsstruktur rund um saubere Energien aufzubauen. So lässt sichdas Dilemma zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz praktisch lösen."Zhenguo Li zeigte hierzu einige Statistiken, die besagen, dass "die Kosten vonSolarenergie in den letzten 10 Jahren aufgrund der Modernisierung vonTechnologie und Herstellung sowie neuen Geschäftsmodellen um 90 % reduziertwerden konnten". Er fügte hinzu, dass der Solarenergiepreis in einigen Regionenim Nahen Osten durchschnittlich weniger als 2 US-Cent pro Kilowattstunde betrageund in 10 Jahren auf unter 1 US-Cent pro kWh sinken werde. Auch in Europa werdendie Solarenergiepreise in Zukunft auf 2 bis 3 US-Cents pro kWh sinken. "Diesbedeutet, dass Solarenergie in den meisten Regionen der Welt schon bald diegünstigsten Energiequelle sein wird", erklärte Li.Eine Stimme aus China: "Solar for Solar", das Green-Energy-Konzept von LONGi,zieht Aufmerksamkeit auf sichLi führte aus, dass er Zeuge zahlreicher Veränderungen von Chinas Wirtschaftwar, insbesondere in Bezug auf die aktuelle Transformation des Energiesektorsund des gesamten Produktionssektors. "In vielen Bereichen führt China heute denWeltmarkt an", sagte er. "Die chinesische Regierung und chinesische Unternehmenlegen bei anhaltendem Wachstum inzwischen größeren Wert auf Umweltschutz undÖkologie."Im Bereich neuer Energien, insbesondere der PV-Branche, führen LONGi und vieleandere Unternehmen dank der technologischen Weiterentwicklung nicht nur dasglobale Branchenwachstum an, sondern erhalten auch zunehmende Aufmerksamkeit fürihre nachhaltigen Entwicklungsansätze. Hierzu führte Li aus, dass die LONGiGroup seit 2015 mehrere Produktionsstätten in die Provinz Yunnan im Süden Chinasverlegt habe, von Regionen, deren Strom aus fossilen Brennstoffen stammte, inRegionen, die fast vollständig mit Energie aus Wasserkraft versorgt werden. Ererklärte, dass es keine gute Lösung sei, Produkte zur sauberen Energiegewinnungmithilfe von "schmutziger" Energie herzustellen. Die LONGi Group hoffe daher, inZukunft mehr Produkte für die saubere Energiegewinnung auch mithilfe vonsauberer Energie zu erzeugen.Zhenguo Li stellte den anwesenden Führungskräften dann seine Initiative "Solarfor Solar" vor. "In Zukunft wird LONGi seine Solarmodule mithilfe vonSolarenergie erzeugen", führte er aus. "Dieser Ansatz führt zu einememissionsarmen oder emissionsfreiem Herstellungsprozess". Er erklärte, dass"Solar for Solar" dabei helfen werde, die globale Energiestruktur zu optimierenund dass die LONGi Group auch weiterhin einen Beitrag für ein nachhaltiges undökologisches weltweites Wachstum leisten werde.Als führender Solarpanelhersteller investiert die LONGi Group stark in Forschungund Entwicklung (F&E). Um das Wachstum durch Innovationen weiter voranzutreiben,betragen die Ausgaben für F&E inzwischen 5 % bis 7 % des Jahresumsatzes vonLONGi, ein viel höherer Anteil, als es in der Branche üblich ist, so Li.Während seines Besuchs in Europa wird sich Li mit wichtigen Partnern in derRegion treffen und neue Wege der Kooperation im Energiesektor diskutieren. Eräußerte Anerkennung und Wertschätzung dafür, dass viele europäische Länder sichfür den Wandel zu einer grüneren Energieversorgungsstruktur einsetzen und sagte,dass er volles Vertrauen in die aktive Rolle von LONGi an diesem Prozess habe.LONGi hat Tochterunternehmen in Europa und führt viele erfolgreiche Projektedurch.