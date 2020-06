LMS365 richtet zur Unterstützung der Data-Governance-Anforderungen neue Rechenzentren in Großbritannien und Deutschland ein

Aarhus, Dänemark (ots/PRNewswire) - Microsoft-Azure-Erweiterung ermöglicht es Kunden, die Anforderungen an die Datenaufbewahrung bei der Bereitstellung von Schulungen mit der LMS365-Plattform zu erfüllenLMS365, Anbieter der einzigen in Microsoft 365 and Teams integrierten Lernplattform, gab heute bekannt, dass es neue Rechenzentren in schnell wachsenden Märkten in Großbritannien und Deutschland einrichtet. Diese neuen Microsoft-Azure-Rechenzentren werden es LMS365 ermöglichen, eine Lernplattform bereitzustellen, die die Daten- und Compliance-Anforderungen in den lokalen Regionen unterstützt.

Während Unternehmen in ganz Deutschland und Großbritannien Cloud-Technologie einsetzen und sich auf Remote-Arbeitsumgebungen verlagern, müssen sie sich auch mit sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, wozu u. a. die DSGVO und landesinterne Standards für die Datenaufbewahrung gehören. Vor allem deutsche Organisationen konzentrieren sich verstärkt auf Data Governance, da die Pandemie die Digitalisierungsbemühungen beschleunigt. Die Erweiterung des Rechenzentrums von LMS365 ermöglicht es Organisationen und Regierungsinstitutionen, die Datenhoheit zu wahren, indem sie die Daten innerhalb ihrer gesetzlichen Grundlage halten, während sie ihren Mitarbeitern Schulungen, Weiterbildungen und Einarbeitungen zur Verfügung stellen.Neue Kunden können sich dafür entscheiden, LMS365 von diesen zusätzlichen regionalen Datenzentren aus einzusetzen, und bestehende Kunden werden auf Wunsch umgestellt.LMS365 liefert seine preisgekrönte Lernplattform jetzt von sieben regionalen Microsoft-Azure-Rechenzentren in Nordeuropa, Zentralamerika, Zentralkanada, Ostjapan, Ostaustralien, Deutschland und Großbritannien aus.Robert Nederby, Geschäftsführer von DACH, LMS365, sagte: "COVID-19 übt einen hohen Druck auf die Unternehmen aus, Remote-Arbeiten zu unterstützen. Gleichzeitig schlagen deutsche Unternehmen branchenübergreifend immer schneller den Weg in Richtung Cloud und Digitalisierung ein. Dies hat Diskussionen über den Datenschutz und eine beispiellose Nachfrage nach vertrauenswürdigen Cloud-Infrastrukturen wie Microsoft 365, Teams und Azure ausgelöst. Diese Erweiterung hilft uns dabei, unser kontinuierliches Engagement für unseren schnell wachsenden Kundenstamm von über 200 Kunden in Großbritannien und der DACH-Region zu erfüllen und ihre Geschäfte durch die transformativen Fähigkeiten der LMS365-Plattform zu fördern."Travis Campbell, Senior Business Manager von LMS365, sagte: "Brexit und DSGVO haben einen neuen Schwerpunkt auf die Datenverwaltung und -sicherheit für Unternehmen in ganz Europa gelegt. Für uns ist es wichtig, dass Kunden sich für unsere Plattform entscheiden können, ohne sich um rechtliche Beschränkungen kümmern zu müssen. Die Bereitstellung dieser neuen Rechenzentren ist der Schlüssel zur Unterstützung unseres wachsenden Kundenstamms, denn dieser verlässt auf LMS365, um erfolgreich Remote-Lernen und Lernen im Arbeitsfluss über Microsoft 365 und Teams zu implementieren."Informationen zu LMS365:LMS365 bedient mehr als 700 Unternehmen und öffentliche Kunden mit über 4 Millionen Nutzern. Mehr als 50 vertrauenswürdige Partner haben die Lösung in mehr als 40 Ländern implementiert, mit Kunden in allen Branchen und Implementierungen von einigen hundert bis hin zu mehr als 50.000 Mitarbeitern. LMS365, eine bevorzugte Lösung von Microsoft, ist eins der am schnellsten wachsenden cloudbasierten Lernmanagementsysteme auf dem heutigen Markt. LMS365 bietet eine moderne, integrierte und vertraute Lernerfahrung, da Lernen jetzt innerhalb von Microsoft Teams, Mobile und SharePoint Online möglich ist. LMS365 ist schnell zu installieren, hochgradig konfigurierbar, einfach zu bedienen und vollständig in den Rest Ihres digitalen Arbeitsplatzes integriert, einschließlich Microsoft 365, SharePoint und Teams.