LMS365 erhält die ISO 27001-Zertifizierung

Aarhus, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Lernplattform ist für ihr kontinuierliches Engagement zum Schutz von Unternehmens-, Endnutzer- und Partnerdaten zertifiziertLMS365 gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ISO 27001-Zertifizierung für herausragende Informationssicherheit erhalten hat. Diese Zertifizierung verdeutlicht Kunden, Partnern und Mitarbeitern das Engagement des Unternehmens für die kontinuierliche Sicherheit ihrer Daten - sowohl innerhalb der LMS365-Organisation als auch auf der Lernmanagement-Plattform.Die ISO 27001-Zertifizierung ist eine unabhängige, fachkundige Bewertung, die ein ausgereiftes Sicherheitsprogramm und das Engagement für die Sicherheit der von einer Organisation verwalteten Daten nachweist. Heute stellt die ISO 27001-Zertifizierung nach wie vor einen internationalen Standard für die Entwicklung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) dar.Die jüngste globale Verlagerung hin zu virtueller und globaler Zusammenarbeit erfordert ein höheres Maß an Aufmerksamkeit und Sorgfalt, wenn es um die Informationssicherheit geht. Das LMS365-Team ist bestrebt, die Strukturen für die Informationssicherheit weiterzuentwickeln und auszubauen, um unsere organisatorischen Abläufe sowie die Mitarbeiter, Kunden und Nutzer, die dem Unternehmen den Schutz ihrer Daten anvertrauen, bestmöglich zu unterstützen.Die Zertifizierung nach ISO 27001 durch das ISO/IEC-Gremium ist für moderne Organisationen unerlässlich. LMS365 freut sich, die ISO 27001-Zertifizierung zu seiner wachsenden Liste von Sicherheitsvalidierungen hinzuzufügen und damit sein Engagement für ein effektives Informationssicherheitsmanagement gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern weiter zu unterstreichen.Die LMS365-App wird auch von der Veracode Verified Continuous (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276689-1&h=3894101381&u=https%3A%2F%2Fwww.elearningforce.com%2Fde%2Fveracode-zertifizierung%2F&a=Veracode+Verified+Continuous) Application Security unterstützt, die bescheinigt, dass ihre Systeme sicher und frei von Datenschwachstellen arbeiten.Darüber hinaus ist LMS365 als Microsoft bevorzugte Lösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276689-1&h=3313856933&u=https%3A%2F%2Fwww.elearningforce.com%2Fde%2Fmicrosoft-365-bevorzugte-lms-losung%2F&a=Microsoft+bevorzugte+L%C3%B6sung) hervorgehoben und wurde vor kurzem zur Microsoft 365 zertifizierten App (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276689-1&h=1740899537&u=https%3A%2F%2Fwww.elearningforce.com%2Fde%2Flms365-ist-jetzt-eine-microsoft-365-zertifizierte-app%2F&a=Microsoft+365+zertifizierten+App) erklärt, nachdem es erfolgreich das höchste von Microsoft geforderte Sicherheits- und Konformitätsniveau erfüllt hat.Flemming Blåbjerg, Leiter der Abteilung für digitale Transformation und Compliance, sagt: "Für LMS365-Kunden ist diese Zertifizierung sehr wichtig. Es zeigt, dass wir mit ihren Anwendungen, Daten und Informationen sicher umgehen und dass wir zu einem vertrauenswürdigen Partner und Unternehmen in Sachen Informationssicherheit geworden sind. Für unsere Mitarbeiter zeigt es, dass man uns vertrauen kann, wenn es um die Entwicklung, Kommunikation und den Betrieb interner Abläufe mit sicheren Methoden und Praktiken geht. Es geht um unseren Kernwert, Vertrauen innerhalb unserer Organisation und in unseren Partnerschaften zu schaffen."Informationen zu LMS365LMS365 hat mehr als 800 Unternehmens- und öffentliche Kunden mit über 4 Millionen Nutzern. Mehr als 50 vertrauenswürdige Partner haben die Lösung in mehr als 40 Ländern implementiert, mit Kunden in allen Branchen und mit Implementierungen von einigen hundert bis zu mehr als 50.000 Mitarbeitern. LMS365, eine Microsoft bevorzugte Lösung, ist eine der am schnellsten wachsenden Cloud-basierten Lernplattformen auf dem Markt. LMS365 bietet eine moderne, integrierte und vertraute Lernerfahrung, da das Lernen nun innerhalb von Microsoft Teams, Mobile und SharePoint Online möglich ist. LMS365 ist schnell zu installieren, hochgradig konfigurierbar, einfach zu bedienen und vollständig in den Rest Ihres digitalen Arbeitsplatzes integriert, einschließlich Microsoft 365, SharePoint und Teams. Website: www.LMS365.com