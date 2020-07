LMRKTS schließt zweite Abwicklungsrisikoverdichtung für Türkische Lira ab

New York und London (ots/PRNewswire) - LMRKTS, ein führender Anbieter von Optimierungs- und Verdichtungsdiensten, gibt heute die Hinzufügung eines neuen Risikoverdichtungsdienstes für Abwicklungen der Türkischen Lira zu seiner Angebotspalette bekannt. Das Unternehmen hat die ersten beiden Durchläufe dieses neuen Services abgeschlossen und möchte seinem Netzwerk von globalen Finanzinstitutionen zu der erfolgreichen Einführung gratulieren.Termingeschäfte in der Türkischen Lira werden zurzeit nicht gecleart und unterliegen sowohl Wechselkurs- als auch Zinsschwankungen.Sie wirken sich auf das Abwicklungsrisiko eines Instituts aus und können auch zu Kredit- und Kapitalkosten beitragen."Unvorhersehbare geopolitische Entwicklungen können die Risiken großer Währungsakteure schnell verändern", sagte Andrea Ianniello, President und Chief Commercial Officer von LMRKTS. "Die in jüngster Zeit zunehmende Besorgnis über die Erfüllung türkischer Lira-Verpflichtungen ist ein gutes Beispiel. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, neuartige, schnell zum Markt führende Optimierungsdienste bereitzustellen, die unseren Kunden dabei helfen, diese dringend benötigte betriebliche Entlastung und Abwicklung der Gegenpartei zu erreichen."LMRKTS ist ein führender Anbieter von Optimierungs- und Verdichtungslösungen, der mathematische Optimierungen verwendet, um Finanzinstituten beim Management ihrer Risiken und regulatorischen Kapitalkosten zu helfen.LMRKTS trägt zur Stabilität des Finanzsystems bei, indem es die Kapital-, Bilanzierungs- und Betriebskosten für seine Kunden reduziert. Seit der Einführung seines ersten kommerziellen Dienstes zur Reduzierung des Risikos und der Hebelwirkung von Engagements in G10-Währungen hat LMRKTS darauf hin gearbeitet, Trillionen von Dollar an Verpflichtungen zwischen einigen der weltweit größten Finanzinstitute zu eliminieren.LMRKTS wurde von ehemaligen Händlern und Technologen gegründet, die eine Ineffizienz im kurzfristigen Risikomanagement sahen und Investitionen von der Weltbank und von Motive Partners erhalten haben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165515/LMRKTS_Logo.jpgVerwandte Linkshttp://www.lmrkts.com/Pressekontakt:Paige OrrInternational Head of Salespress@lmrkts.com+1 (917) 267-5931Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146405/4649935OTS: LMRKTS LLCOriginal-Content von: LMRKTS LLC, übermittelt durch news aktuell