LMIS AG gewinnt Osnabrücker Wirtschaftspreis 2021 / Die Krise als Chance zu beständiger Innovation

Osnabrück (ots) -Die auf Anwendungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz spezialisierte LMIS AG ist die Gewinnerin des Osnabrücker Wirtschaftspreises 2021. Mit dem vom Verein für Wirtschaftsförderung Osnabrück e.V. vergebenen Preis werden alle zwei Jahre Unternehmen geehrt, die am Standort Osnabrück bedeutende Innovationen umgesetzt, wichtige Investitionen getätigt und Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen haben. Angesichts der Corona-Krise spielte in diesem Jahr aber auch das Krisenmanagement der nominierten Unternehmen eine wichtige Rolle für die Entscheidung der Jury.Die Osnabrücker KI-Spezialistin konnte die Jurorinnen und Juroren am deutlichsten überzeugen: "Die LMIS AG ist ein Unternehmen, das seit über 20 Jahren mit Osnabrück verbunden ist. Sie sichert Arbeitsplätze, indem sie mutig neue Wege geht und als IT-Pionierin bundesweit sichtbar ist", so die Jury in ihrer Begründung.Die LMIS AG trägt in zahlreichen Projekten Künstliche Intelligenz in verschiedene Lebens- und Wirtschaftsbereiche, darunter etwa mittelständische Industrie, Kfz-Werkstätten oder auch die Landwirtschaft. Sie ist an Leuchtturmprojekten des Europäischen Förderwettbewerbs GAIA-X beteiligt und fungiert als Konsortialführerin des in diesem Rahmen geförderten Projekts "Autowerkstatt 4.0". Sie kooperiert zudem aktiv mit regionalen und überregionalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in diesem Bereich und bindet Studierende in der Praxisphase aktiv in ihre Arbeit ein.Prof. Dr. Marco Barenkamp, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, freut sich über die mit der Auszeichnung verbundene Anerkennung: "Als Unternehmen sind wir weit über Osnabrück hinaus aktiv, dennoch vergessen wir niemals, dass hier am Standort unsere Wurzeln liegen. Wir möchten Osnabrück zum deutschen Hotspot für Künstliche Intelligenz entwickeln und die Region wirtschaftlich noch stärker machen." Wichtig ist dem KI-Experten dabei auch die Rolle seines Teams, gerade während der Corona-Krise: "Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach und sowohl wirtschaftlich wie auch in Fragen der Arbeitsorganisation oft eine echte Herausforderung. Mein Team hat dabei an einem Strang gezogen und die Krise als Chance zu beständiger Innovation genutzt. Dafür bin ich ehrlich dankbar und freue mich, dass diese gemeinsame Anstrengung jetzt so viel Anerkennung findet."