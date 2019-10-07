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EMERITA RESOUR.CORP. O.N. - LLJA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.10.19 07:53
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN EMERITA RESOUR.CORP. O.N. LLJA CA29102L4064 AB/FROM ONWARDS 07.10.2019

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