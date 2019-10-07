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EMERITA RESOUR.CORP. O.N. - LLJA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.10.19 07:53
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN EMERITA RESOUR.CORP. O.N. LLJA CA29102L4064 AB/FROM ONWARDS 07.10.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,063 €
|0,035 €
|0,028 €
|+80,00%
|07.10./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA29102L4064
|A2PKVQ
|0,082 €
|0,029 €
= Realtime
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