LLB verdiente im Halbjahr weniger – Aktienrückkauf lanciert

Vaduz (awp) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat, wie bereits Mitte Juli in einer Gewinnwarnung angekündigt, im ersten Semester 2018 einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten. Belastet wurde das Ergebnis durch stichtagsbezogene Buchverluste in den Finanzanlagen. Für das Gesamtjahr erwartet sie allerdings ein solides Konzernergebnis. Die Bank will ausserdem eigene Namenaktien zurückkaufen.

Bereits Mitte Juli hatte das liechtensteinische Institut ungeprüfte Zahlen zum Ertrag, Gewinn, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten