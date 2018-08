LLB soll Staatsgarantie verlieren – Bank unterstützt Vorstoss

Zürich (awp) - Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein will die beschränkte Staatsgarantie zu Gunsten der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) aufheben. Sie hat an ihrer Sitzung vom 21. August beschlossen, dem Landtag einen entsprechenden Bericht und Antrag vorzulegen. Das Land bleibt aber weiterhin Mehrheitseigner des Instituts. Die LLB unterstützt in einer Mitteilung vom Donnerstag den Vorstoss der Regierung.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten