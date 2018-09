LLB hat Fusion mit Semper Constantia Privatbank vollzogen

Vaduz (awp) - Nach der abgeschlossenen Übernahme der Semper Constantia hat die Liechtensteinische Landesbank (LLB) die neue Tochter mit der LLB Österreich fusioniert. Damit steige das Finanzinstitut mit Sitz in Wien dort zu einem Top-Anbieter in der Vermögensverwaltung auf, teilte die LLB am Freitag mit.

Das Geschäftsvolumen der LLB Österreich wachse nun auf über 21 Milliarden Euro an. Das Kreditinstitut beschäftigt 220

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten