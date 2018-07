LK: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANG":

An der Börse Hong Kong schloss die LK-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 1,15 HKD. Die LK-Aktie wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,27 liegt LK unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent). Die Branche "Machinery" weist einen Wert von 81,11 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

