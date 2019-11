LK: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Devon Energy":

Der Kurs der Aktie LK steht am 24.11.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0.47 HKD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Die Aussichten für LK haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: LK hat mit einer Dividendenrendite von 10 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt +7,89. Aufgrund dieser Konstellation erhält die LK-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei LK konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält LK auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um LK auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von LK sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.