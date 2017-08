LK-Reform: DTB startet ab sofort Umfrage an der Basis

Hamburg (ots) - Für den Herbst 2018 plant der Deutsche Tennis Bundeine umfassende Reform des Leistungsklassen-Systems. Ab sofort führtder Verband auf seiner Website dazu eine Umfrage an der Basis durch.Jeder kann teilnehmen - und attraktive Preise gewinnen.Der Deutsche Tennis Bund plant für den Herbst 2018 eineweitreichende Reform des Leistungsklassen-Systems. Zu den wichtigstenThemen befragt der Verband auf seiner Website www.dtb-tennis.de absofort die Spieler an der Basis - aufgerufen sind neben den rund500.000 aktiven Mannschafts- und Turnierspielern in Deutschland auchsämtliche Freizeitspieler mit Interesse am LK-Bereich. Die Umfrageläuft bis zum 3. September, umfasst 22 Fragen und dauert maximal 12Minuten. "Wir wollen ein möglichst repräsentatives Meinungsbild derSpieler erhalten, weil sie es sind, die täglich mit dem LK-Systemkonfrontiert werden. Deshalb sollen sie in den Entscheidungsprozessmöglicher Änderungen einbezogen werden", sagt der für denWettkampfsport zuständige DTB-Vizepräsident Bernd Greiner undergänzt: "Eine Online-Umfrage, die sich an alle Tennisspieler inDeutschland richtet, hat es so noch nie gegeben." Unterstützt wirdder DTB bei der Durchführung, Analyse und Auswertung der Umfragedurch das Forschungs- und Beratungsunternehmen Nielsen Sports, dassich auch intensiv mit Datenerhebungen und -analysen im Tennissportbeschäftigt.Im Fokus der Umfrage stehen unterschiedliche Bereiche: Das Doppelkönnte künftig mehr gewichtet werden - dieser Wunsch besteht beivielen Spielern schon lange. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: einestärkere Berücksichtigung der Doppelergebnisse oder sogar eineseparate Doppel-LK. Zudem geht es um die Berechnungsfrequenz derLeistungsklassen, eine mögliche Auswirkung von Niederlagen gegenschwächere Gegner oder eine Wertung von Matches auf Clubebene. Auchdie unterschiedliche Anwendung der Leistungsklassen in den einzelnenLandesverbänden steht zur Diskussion.Wer seine Meinung zum LK-System im Rahmen der Umfrage äußert, kannauf freiwilliger Basis durch Angabe der E-Mailadresse an einemGewinnspiel teilnehmen. Verlost werden attraktive Preise - unteranderem die Teilnahme an einem mybigpoint-LK-Camp auf Mallorca.Zur Umfrage: www.dtb-tennis.de/umfragePressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell