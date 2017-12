LKW-Kartell: Flughäfen machen Schadensersatzansprüche geltend | Kooperation mit der Deutschen Bahn

Berlin (ots) - Rekordgeldbußen in Höhe von 3,8 Mrd. EUR hat dieEU-Kommission in den Jahren 2016 und 2017 gegen Mitglieder dessogenannten LKW-Kartells verhängt. Das betrifft dieUnternehmensgruppen DAF, Daimler, Iveco, MAN und Volvo/Renault. DieEU-Kommission hat darauf hingewiesen, dass Geschädigte diesesKartells die Möglichkeit haben, Schadensersatzansprüche gegen dieKartellanten geltend zu machen. Flughäfen sind durch dieses Kartellmassiv geschädigt worden.Der Flughafenverband ADV kooperiert seit etwa einem Jahr mit derDeutschen Bahn zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen derdurch das LKW-Kartell geschädigten Flughäfen. Ralph Beisel,Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, merkt an: "DieFlughäfen haben sich nach intensiver Prüfung für eine Zusammenarbeitmit der Deutschen Bahn entschieden, die über eine hohe Fachkompetenzin Kartellfragen verfügt. Ich bin überzeugt, dass es den Flughäfengelingt, im Verbund mit der Deutschen Bahn und weiteren Unternehmenerhebliche Schadensersatzansprüche durchzusetzen."Am 20.12.2017 hat die Deutsche Bahn gegen die am LKW-Kartellbeteiligten Unternehmen ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Darinmachen die ADV-Mitgliedsflughäfen in Deutschland und Österreich ihreSchadensersatzansprüche geltend. Die Klage vor dem LandgerichtMünchen richtet sich gegen die Unternehmensgruppen DAF, Daimler,Iveco, MAN und Volvo/Renault. Diese Unternehmen haben mindestens inden Jahren 1997 bis 2011 verbotene Preisabsprachen, insbesondere zuden Bruttolistenpreisen für Lastkraftwagen, getroffen. DieEuropäische Kommission hatte deshalb Rekordgeldbußen in Höhe von 3,8Mrd. EUR gegen die Mitglieder des Kartells verhängt.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0159-043 57 505polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell