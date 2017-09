LKW-Hersteller Volvo setzt sich ehrgeizige Ziele

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo ist nach Jahren des Umbaus zunehmend optimistisch.



Derzeit befinde sich das Unternehmen wieder in einer Phase, in der organisches Wachstum und steigende Profitabilität im Fokus stehen, teilte Volvo am Freitag mit. Fortan wolle Volvo daher eine operative Marge von mehr als zehn Prozent innerhalb eines Geschäftszyklus zu erreichen.