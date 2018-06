LKR fordert: Falls das italienische Chaos das Geld der deutschen Steuerzahler kostet, muss Frau Merkel zurücktreten (FOTO)

Berlin (ots) -Seit Jahren warnen die Liberal-Konservativen Reformer (LKR - dieEurokritiker) vor den Folgen der rechtswidrigen Eurorettung fürDeutschland. Die finanziellen Belastungen und Risiken aus derEurorettung sind in den letzten Jahren auf 1,5 Billionen Euroangestiegen, ohne dass die Bevölkerung darüber aufgeklärt wurde.Der Stellvertretende Bundesvorsitzende der LKR - Die Eurokritiker,Detlef de Raad, erklärt hierzu:"Der Regierung Merkel bleibt nur noch wenig Zeit, um den Bürgerndie Zusammenhänge zu erklären: tritt Italien aus dem Euro aus, sinddie finanziellen Risiken der Eurorettung zum großen Teil verloren.""Die Regierung Merkel und die EZB sind durch dieEuro-Rettungspolitik erpressbar geworden. Sollten sie sich weigernden Italienern teure Geschenke zu machen oder weitere Bürgschaften zuLasten der Steuerzahler zu bewilligen, wird der Euroaustritt Italiensimmer wahrscheinlicher.""Hätte sich Merkel an geltende Verträge gehalten, wäre sie jetztnicht erpressbar.""Was wir in den letzten Tagen aus Italien gehört haben, lässtnichts Gutes ahnen. Auch wenn die geplante Regierung nicht zustandekam, sind die Probleme nicht gelöst, sondern gehen nur in eine neueVerhandlungsrunde. Die Verhandlungsposition der Italiener könntenicht besser sein, denn schließlich sind im nächsten Jahr die Wahlenzum Europäischen Parlament."Pressekontakt:Stephanie Tsomakaeva(Stellv. Pressesprecherin)Tel: 0172/572572Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell