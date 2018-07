LKR bezweifelt die statistischen Grundlagen der Euro-Geldpolitik / Inflationszahlen für die Eurozone zu niedrig angesetzt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Berlin (ots) -Eurostat hat gestern die Inflationszahlen veröffentlicht, dieGrundlage für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sind. ImImmobilienbereich, wo die historisch einzigartigeGeldmengen-Expansion am ehesten zu sehen ist, wollen dieStatistik-Experten aus Deutschland, die die Zahlen an Eurostatliefern, nur 1% Inflation festmachen können.Bernd Kölmel, Vorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer (LKR- Die Eurokritiker), äußert dazu: "Die heute veröffentlichteInflationsrate für die Euro-Zone ist zu niedrig angesetzt. Zumindestbezweifele ich, dass die richtigen Grundlagen für die Berechnung derdeutschen Inflationsrate gewählt wurden.""Ich empfehle der Bundesregierung Gespräche mit dem deutschenMieterverband, dem deutschen Verband für Immobilienmakler und demdeutschen Verband für Immobilienbesitzer zu führen. Ich glaube wederan eine durchschnittliche jährliche Teuerung von lediglich etwa 1 %der Bruttomieten, noch bei Wohnimmobilien.""Hat Mario Draghi denn gar keine Lehren aus den Falschangaben dergriechischen Statistiker bei EU-Beitritt Griechenlands gezogen?""Die Liberal-Konservativen Reformer fordern vom Vorstand derEuropäischen Zentralbank, Mario Draghi, die Grundlagen an dieRealität anzupassen, bevor eigene Zahlen herausgegeben werden. Auchdie deutsche Regierung muss darauf drängen, dass die Euro-Politik aufeine solide Informationsbasis gestellt wird.""Für Deutschland ist die absurd expansive Geldpolitik der EZB mehrals unangemessen. Der Negativzins der EZB geht mit einem ungesundenImmobilienboom in Deutschland einher und fördert das Überlebeneigentlich unwirtschaftlicher Zombie-Unternehmen. Noch geht es unsgut, aber wehe den überschuldeten Euroländern wie Griechenland undItalien, wenn die Zinsen wieder auf ein Normalmaß steigen."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel. 0172/5726572Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell