LKR - die Eurokritiker lehnen ein Eurozonen-Budget strikt ab (FOTO)

Berlin (ots) -Der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutscheBundeskanzlerin Angela Merkel hatten bereits auf ihrem Treffen inMerseburg ein Eurozonen-Budget vereinbart. Auch beim heutigen"kleinen Migrationsgipfel" in Brüssel wird das Eurozonen-Budget alsBestandteil der europäischen Reformbemühungen Thema bei denVerhandlungen sein.Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) - Die Eurokritiker lehnenein solches Eurozonen-Budget strikt ab.Der Bundesschatzmeister Arnd Frohne sagt dazu: "Wir brauchen keinein weiteres Milliardenbudget für die Eurozone. Wir haben bereitseinen milliardenschweren EU-Haushalt. Schon heute sind dieZahlungsströme in der EU völlig intransparent und führen zuWettbewerbsverzerrungen. Sie haben bisher auch nicht zurwirtschaftlichen Angleichung der Staaten in Europa geführt.""Ein zusätzliches Förderbudget im zwei- bis dreistelligemMilliardenbereich wird weder die Strukturen verändern, noch dieschwächelnden Südeuropäischen Ländern stärken.""Geplant ist die Einführung eines Schattenhaushaltes unter demNamen Eurozonen-Budget. Dieser wird lediglich dazu dienen diewirtschaftlichen Probleme in der Eurozone zu verschleiern. DringendeReformen, die einige Staaten zur Wiederherstellung ihreWettbewerbsfähigkeit umsetzen müssten, werden weiter auf die langeBank geschoben.""Weder die Europäische Union, noch die Eurozone braucht einenweiteren sozialistischen Umverteilungsmechanismus. Ein solcher erhöhtnur Intransparenz und nicht-Akzeptanz der europäischenInstitutionen.""Zusehends wird deutlich, dass Emmanuel Macrons europäischeVersion nur ein sozialistisches Experimente ist. Für dieses sucht ereinen Zahlmeister und hat in Angela Merkel einen willigen undzahlungsbereiten Gehilfen gefunden."