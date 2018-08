LKR - Die Eurokritiker fordern ein neues Target3-System mit Ausgleich am Quartalsende / Italien kann seine Schulden gegenüber Deutschland auch mit Gold begleichen (FOTO)

Berlin (ots) -In Kürze erreichen die bisherigen Target2-Salden die1-Billion-Euro-Grenze. Die Target2-Salden erlauben es allen Staaten,die den Euro als Währung nutzen, Waren und Dienstleistungenuntereinander einzukaufen, ohne diese sofort bezahlen zu müssen. Sieverbuchen einen Einkauf als Verbindlichkeit, wie bei einemDispo-Kredit, einfach auf dem Konto des anderen Staates. Diese zins-und tilgungsfreie Finanzierungsmöglichkeit bewirkt einen ständigenund unbegrenzten Kapitaltransfer von Deutschland in andereEurostaaten. Die heutigen Target2-Salden wirken wie eineTransferunion.Bernd Kölmel, der Bundesvorsitzende der LKR - Die Eurokritiker,sagte hierzu:"Target2 ist gescheitert. Wir brauchen ein neues Target3-System:künftig sollten negative Salden an jedem Quartalsende ausgeglichenwerden - gerne auch mit Gold und anderen Sachleistungen!""Italien schuldet Deutschland im Target2-System über 460Milliarden Euro, zinslos und ohne Fälligkeit. Gleichzeitig hat dieitalienische Zentralbank 2.450 Tonnen Gold im Tresor. Das entsprichtderzeit einem Wert von über 80 Milliarden Euro. Es wäre angemessen,wenn Italien dieses Gold an Deutschland verkauft, um die Salden zusenken. Deutschland hätte dann einen realen Wert für seineForderungen.""Deutschland muss die Transferunion beenden und konsequent daraufbestehen, dass künftig zum Quartalsende alle Salden ausgeglichenwerden. Die Selbstbedienungsmethode für Schuldenerhöhungen muss einEnde haben!"Weiter erklärt Kölmel: "Wir begrüßen Hans-Olaf Henkels Vorschlagein neues Euro-Verrechnungssystem Target3 zu nennen. Deutschland mussfür seine Leistungen auch Gegenleistungen erhalten. Ansonsten könnendie Deutschen ihre Leistungen ja gleich verschenken.""Über das Anwachsen der Target2-Salden erklärt sich auch ein Teildes angeblichen Exporterfolgs Deutschlands. Es ist so, als ob einWirt seinen Kunden anbietet, sie könnten jeglichen Umsatz in seinerKneipe anschreiben lassen. Der Kunde braucht keine Zinsen zahlen undkann selbst entscheiden, wann er seine Rechnungen bezahlen will.Diese Kneipe könnte sich vor Kunden nicht retten und die Schulden derKunden würden so lange weiterwachsen bis der Wirt pleite ist.""Wenn die Target2-Salden schon zum größten Teil verloren sind,muss Deutschland wenigstens dafür sorgen, dass sie nicht weiteranwachsen. LKR - Die Eurokritiker wollen mit dem neuen Target3-SystemDeutschland davor bewahren, ausgeplündert zu werden."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel: 0172/5726572Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell