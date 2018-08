LKQ: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Für die Aktie LKQ stehen per 17.08.2018, 04:01 Uhr 33,2 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. LKQ zählt zum Segment "Händler".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir LKQ einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob LKQ jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,64. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von LKQ zahlt die Börse 18,64 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Distributors - Discretionary" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,65. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: LKQ erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (45 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 35,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 33,1733 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. LKQ erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der LKQ beläuft sich mittlerweile auf 36,74 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 33,1733 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,71 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,1 USD. Somit ist die Aktie mit +0,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".