LKQ Europe stärkt Digitalisierung und Innovationsstrategie durch Innovations- und Service-Center in Polen

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Zug, Schweiz (ots) - Das neue Innovations- und Service-Center im polnischen Kattowitz fördert die Digitalstrategie von LKQ als Wegbereiter für den Aftermarket der Zukunft.LKQ Europe eröffnet Mitte 2021 ein neues Innovations- und Service-Center in Kattowitz. Das neue Zentrum in Polen wird die Innovations- und Digitalisierungsstrategie des Unternehmens unterstützen und voranbringen. LKQ Europe wird dadurch seinen Kunden innovative Produkte und Lösungen anbieten und zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit und Prozesseffizienz stärken können. Schon bald wird dank der Teams und digitalen Spezialisten in Polen ein innovativer Digital Hub entstehen, der europaweite Lösungen für eine hochmoderne Kundenerfahrung entwickelt. Die Teams von LKQ in Europa und in Kattowitz werden die Digitalstrategie von LKQ umsetzen, somit die Voraussetzungen für Digitalisierung und Innovation bei LKQ schaffen und damit einen erheblichen Einfluss bei der Gestaltung des Aftermarkets der Zukunft haben.Ab diesem Jahr übernehmen die LKQ-Experten in Kattowitz Tätigkeiten im Bereich Digitalisierung, IT und in der Verwaltung. Am Standort arbeiten mittelfristig insgesamt rund 200 bis 250 Mitarbeiter. Seit April 2021 läuft der Rekrutierungsprozess.„Das neue Innovations- und Service-Center in Kattowitz bedeutet einen Schub für die Innovations- und Digitalisierungsstrategie von LKQ. Die Stadt bietet eine hervorragende Infrastruktur und internationale Talente. Ich freue mich, dass LKQ an der Erfolgsgeschichte der Stadt Kattowitz teilhaben wird. Wir suchen höchstqualifizierte Mitarbeiter und bieten ihnen neben einer internationalen Arbeitsatmosphäre eine einzigartige berufliche Herausforderung zur Unterstützung unserer Kunden in Europa“, sagt Arnd Franz, CEO von LKQ Europe.„Wir sind sehr froh, dass LKQ für das neue Innovations- und Service-Center die Stadt Kattowitz ausgewählt hat und unsere Stadt damit einen weiteren starken Investor für sich gewinnen konnte. Diese Wahl unterstreicht unsere starke Position als Zentrum für moderne Unternehmensdienstleistungen. Die Gründe für diese Entscheidung waren die Verfügbarkeit von hochqualifizierten Fachkräften, unsere wachsende Infrastruktur im Bereich der Büroflächen und die exzellente Erreichbarkeit der Stadt. Mit dem LKQ Innovations- und Service-Center, wird Kattowitz seine führende Position als Standort bei Investoren in Europa weiter stärken“, ist sich Marcin Krupa, Bürgermeister der Stadt Kattowitz, sicher.Kattowitz – eine Stadt auf dem Weg von einer industriellen Vergangenheit in die digitale Zukunft – bietet ein hochattraktives Arbeitsumfeld für Digital Natives, junge Talente und hochqualifizierte Mitarbeiter. Das LKQ Innovations- und Service-Center wird zentral im Innenstadtbezirk von Kattowitz sein, einem lebendigen Ort, der die dynamische Entwicklung und geschäftliche Performance von LKQ als Marktführer für Innovation und neue Technologien unterstützen wird. Der Standort in Kattowitz ergänzt das bereits vorhandene, sehr erfolgreiche Service Center im indischen Bangalore. Kattowitz und Bangalore ermöglichen es LKQ für seine Kunden Zukunftstechnologien für noch innovativere Services zu entwickeln.Über LKQ EuropeLKQ Europe, eine Tochtergesellschaft der LKQ Corporation, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist der führende Großhändler von Ersatzteilen für Autos, Nutzfahrzeuge und Industriefahrzeuge in Europa. Sie beschäftigt derzeit rund 26.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netz von über 1.000 Niederlassungen und circa USD 5,5 Mrd. Umsatz im Jahr 2020. Das Unternehmen beliefert rund 100.000 freie Werkstätten in über 20 europäischen Ländern.Zur Gruppe gehören Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, Auto Kelly, die STAHLGRUBER Group sowie der Recyclingspezialist Atracco. LKQ hält außerdem eine Minderheitsbeteiligung an der Mekonomen Group.Pressekontakt:Media Contact EuropeDr. Christiane LesmeisterDirector of CommunicationsLKQ Europe GmbHZählerweg 106300 ZugT +41 41 884 84 41M +41 79 728 65 84E christiane.lesmeister@lkqeurope.comMedia Contact PolenAnna CebeńkoMarketing Managerul. Makuszyńskiego 2431-752 Kraków, PolskaT +48 12 683 88 20 w. 820M +48 600 065 361E anna.cebenko@elitpolska.plOriginal-Content von: LKQ Europe, übermittelt durch news aktuell