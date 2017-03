LKA-Direktor aus NRW übt scharfe Kritik an Berlin

Berlin (ots) - Der Direktor des nordrhein-westfälischenLandeskriminalamtes, Uwe Jacok, hat mit deutlichen Worten kritisiert,dass die Berliner Polizei die Observation des späteren AttentätersAnis Amri im Juni 2016 eingestellt hat.Wie der rbb am Freitag berichtet, sagte Jacok vor demUntersuchungsausschuss des Landtages in Düsseldorf: "Nur weil Amriein Kleinkrimineller war und Drogendelikte beging anzunehmen, er seinicht gefährlich, war ein großer Fehler." Jacok berichtet von dem Tagnach dem Attentat am 19. Dezember: Als Amri noch nicht als Tätergesucht wurde, hätten ihn seine Beamten angerufen und gesagt:"Hoffentlich war es nicht der Amri, an dem wir so lange dran waren."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb Aktueller Tisch/ HörfunkkoordinationMasurenallee 8-1414057 BerlinTel. 030-97993-30300Telefax: +49 30 97993 30309koordination@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell