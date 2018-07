LKA Baden-Württemberg stellt mehr Ermittler zur Aufarbeitung der Abgas-Affäre ab

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Ermittlungsgruppe des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA) zur Aufklärung der Dieselaffäre rund um die Autobauer Daimler und Porsche sowie den Zulieferer Bosch bekommt zusätzliches Personal.



"Derzeit laufen Bemühungen, Personal zu rekrutieren, um unsere Ermittlungsgruppe zur Diesel-Affäre aufzustocken. Wir passen sie der Auftragslage an und werden um eine Verstärkung nicht umhin kommen", sagte der Abteilungsleiter Wirtschaftskriminalität beim LKA, Thomas Lutz, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die im Mai 2016 eingerichtete Ermittlungsgruppe "Nox" umfasse aktuell 15 bis 20 Mitarbeiter. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich die Beamten viel technisches Fachwissen aneignen müssen, sagte Lutz. "So wurde uns das Funktionsprinzip der Motorsteuerung von Ingenieuren erklärt, um verstehen zu können, wie Abschalteinrichtungen funktionieren und wodurch eine mutmaßlich verbotene Manipulation zustande kommt."/ols/DP/zb