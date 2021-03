LIVElos - seit 525.000 Minuten ist es still

Berlin/Hamburg (ots) -- Die Anschutz Entertainment Group nimmt teil an der Onlinekampagne "1 Jahr, 8760 Stunden, 525.600 Minuten LIVElos"- Seit dem 8. März 2020 fand kein Konzert mehr in der Barclaycard Arena in Hamburg statt.- Die letzten Konzerte in der Mercedes-Benz Arena und der Verti Music Hall waren am 9. März 2020.Berlin/Hamburg (ots) - In diesen Tagen jährt sich der Lockdown anlässlich der Corona-Pandemie zum ersten Mal. In vielen Veranstaltungslocations wurde seit Anfang März 2020 nicht mehr das Licht für Live-Produktionen angeschaltet, die Mikrofone blieben stumm. Die ganze Branche mit unzähligen Dienstleistern, Veranstaltern, Künstlern und Solo-Selbständige sind massiv von der Krise und Insolvenzen bedroht.Allein an den drei Veranstaltungsstätten der Anschutz Entertainment Group (AEG) in Deutschland hängen direkt und indirekt fast 3.000 Arbeitsplätze. Auch hier wird seit einem Jahr keine Live-Musik gespielt: Kontra K war am 8. März 2019 das letzte Konzert in der Barclaycard Arena in Hamburg und am Standort Berlin stiegen mit James Blunt in der Mercedes-Benz Arena und Papa Roach in der Verti Music Hall die letzten Konzerte am 9. März.Uwe Frommhold, Vice President & COO AEG Germany: "Die Pandemie und die damit zusammenhängenden Veranstaltungsverbote haben eine eigentlich sehr gesunde Branche und viele Menschen die dort arbeiten, plötzlich an den Rand der Existenz gedrückt. So wie wir alle lernen müssen, mit dem Virus zu leben, muss aber auch unserer Branche und den Fans ein realistischer, nachvollziehbarer und sinnvoller Weg - kurz eine klare Perspektive aufgezeigt werden, die zurück zu Live-Erlebnissen mit Publikum führt. Mit dem "Manifest Restart" des Forums Veranstaltungswirtschaft und dem erst kürzlich von 20 Experten und Wissenschaftlern vorgestellten Konzept zur Rückkehr von Zuschauern bei Sport- und Kulturveranstaltungen, liegen der Politik nun Handlungsvorschläge für Live-Events mit Publikum vor."Die Kampagne "1 Jahr, 8760 Stunden, 525.600 Minuten LIVElos" entstand auf Initiative der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. Das Key Visual ist ein grüner Pausenknopf.Als Teil der Onlinekampagne kommen in einem Social-Media Countdown auf den Kanälen der deutschen AEG-Spielstätten bis zum 9. März Menschen zu Wort, die sonst tatkräftig die Konzertveranstaltungen ermöglichen, dieses aber seit einem Jahr nicht mehr tun dürfen.Pressekontakt:Moritz Hillebrand, Tel: 030-20 60 70 82 50, moritz.hillebrand@aegeurope.comMarc-Oliver Pabst, Tel: 0172-455 8348, communication@barclaycard-arena.deOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell