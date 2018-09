LIVE: Handball und Fußball am Samstag im rbb Fernsehen | Sa 29.09.2018 14:00, rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Das ist Live-Sport mit Hand und Fuß! Das rbbFernsehen überträgt am Samstag, dem 29. September, um 14.00 Uhr diePartie des FC Energie Cottbus beim Karlsruher SC. Die Lausitzerwollen den Abstand zum Tabellenende der 3. Liga vergrößern, um demZiel Klassenerhalt ein Stück näher zu kommen. Für Karlsruhe geht esdagegen um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Das Spielkommentiert Stephanie Baczyk. Die Sendung moderiert Christian Dexne.Das rbb Fernsehen spielt direkt nach der Fußballübertragung denQuerpass in die Berliner Max-Schmeling-Halle. Dort kämpfen die FüchseBerlin im Duell der Handball-Traditionsvereine gegen den SC Magdeburgum wichtige Punkte in der Meisterschaft. Das Spiel wird nach Ablaufdes Cottbus-Spiels im TV und von Beginn an im Live-Stream ab 15.10Uhr auf rbb24.de übertragen. Die Partie kommentiert NikolausHillmann. Die Sendung moderiert Dietmar Teige.Pressekontakt:Tobias PotratzTel 030 / 97 99 3 - 12 125Tobias.Potratz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell