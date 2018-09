LIVE: Große Box-Nacht im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Hoch die Fäuste! Das rbb Fernsehen feiert einegroße Box-Nacht und überträgt den Kampf um die IBF Meisterschaftlive. Am 22. September kehrt Ex-Weltmeister Jack Culcay in denBoxring zurück. Der Berliner will vor den Toren seiner Heimatstadteinen Sieg erkämpfen. In der Potsdamer MBS Arena trifft er auf RafaelBejaran aus der Dominikanischen Republik.Die Sendung beginnt um 22.00 Uhr. Moderator Christian Dexnepräsentiert die Box-Nacht gemeinsam mit Experte Ulli Wegner. Reporterdes Kampfes ist Andreas Witte.Pressekontakt:Tobias PotratzTel 030 / 97 99 3 - 12 125Tobias.Potratz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell