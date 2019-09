LIQID kooperiert bei Private-Equity-Investments mit CAPinside

Berlin (ots) - Transparent und einfach in Private Equityinvestieren: Der digitale Vermögensverwalter LIQID will einemgrößeren Kreis von erfahrenen Anlegern die Besonderheiten derAnlageklasse Private Equity näherbringen und kooperiert zu diesemZweck mit CAPinside, der größten deutschen unabhängigenOnline-Community für Investmentfonds. Das aufstrebende HamburgerFintech stellt registrierten Nutzern auf seiner digitalen Plattformkostenlos Informationen zu über 40.000 liquiden Investmentfonds zurVerfügung. LIQID wird Plattform-Partner von CAPinside für dieAnlageklasse Private Equity. Mittels einer Online-Schnittstellekönnen CAPinside-Nutzer direkt auf die Anlagestrategie des digitalenVermögensverwalters LIQID zugreifen.Christian Schneider-Sickert, CEO und Gründer von LIQID: "MitCAPinside vereint uns der Ansatz, einem breiteren Publikum exklusiveund bislang nur Profis zur Verfügung stehende Anlagebereiche wiePrivate Equity zugänglich zu machen. Dabei ist neben fairen Gebührenund einer sinnvollen und diversifizierten Anlagestrategie vor allemder Zugang zu den weltbesten Private-Equity-Fondsgesellschaftenwichtig. Wir können diese Mischung anbieten."Mit Erfolg: Bereits im Februar 2018 konnte LIQID den erstenPrivate-Equity-Fonds nach knapp einem Jahr schließen. DasGesamtvolumen von LIQID Private Equity I belief sich auf rund 25Millionen Euro. Aufgrund der starken Nachfrage folgte nur drei Monatedarauf LIQID Private Equity II. Erfahrene Anleger erhalten hierbereits ab einer Mindestanlagesumme von 200.000 Euro die Möglichkeit,in ein breit diversifiziertes Portfolio nicht-börsenotierterUnternehmensbeteiligungen zu investieren.Dass die Nachfrage der Investoren an der Anlageklasse stetigwächst, davon ist auch Philipp Schröder, CEO und Gründer vonCAPinsde, überzeugt: "Das Interesse an Private-Equity-Investments mitTicketgrößen zwischen 100.000 und 500.000 Euro ist auf unsererPlattform derzeit sehr hoch. Daher haben wir uns die Angebote imBereich Private Equity in dieser Kategorie sehr genau angesehen.Sowohl die Kostenstruktur als auch die Vorteile des von LIQIDgewählten Modells haben uns überzeugt. Denn es ermöglicht Anlegern,bereits mit relativ geringen Summen in ein diversifiziertes Portfoliozu investieren."Neben ihrer Verbindung über die Online-Schnittstelle strebenCAPinside und LIQID zudem an, gemeinsam in Formate und Inhalte zuinvestieren, die interessierten Anlegern das Thema Private Equityunabhängig und umfassend erklären. "Transparenz steht bei unserenAnlagestrategien stets an oberster Stelle. Denn wir sind überzeugt:Nur wenn sich Anleger vollumfänglich aufgeklärt und beraten fühlen,sind sie auch bereit, langfristig in eine renditestarke alternativeAnlageklasse wie Private Equity zu investieren", sagt ChristianSchneider-Sickert.Wie lohnend eine Geldanlage bei LIQID ist, hat das BerlinerFintech erst kürzlich erneut unter Beweis gestellt: LIQID erhieltjüngst im CAPITAL-Test der klassischen Vermögensverwalter alseinziger Anbieter in allen Depotkategorien die Bestnote. Zuvor hatteLIQID auch den Spitzenplatz im Robo-Advisor-Ranking des renommiertenFinanz- und Wirtschaftsmagazins belegt.Über LIQID:LIQID versteht sich als unabhängige digitale Alternative zurPrivatbank. Neben der klassischen Vermögensverwaltung in Aktien- undAnleihefonds ab 100.000 Euro, darunter auch nachhaltigen Angeboten,bietet das 2016 gegründete Berliner Fintech erfahrenen Anlegern ab200.000 Euro auch den Zugang zu alternativen Anlagenklassen wiePrivate Equity und Private Equity Real Estate (unternehmerischeImmobilienbeteiligungen). Bei der Entwicklung und Umsetzung seinerAnlagestrategien arbeitet LIQID in enger Partnerschaft mit denExperten von HQ Trust, dem Multi-Family-Office der Familie HaraldQuandt, zusammen. Neben HQ Trust zählen der LondonerPrivate-Equity-Investor Tosca, Project A Ventures und Dieter vonHoltzbrinck Ventures zu den Gesellschaftern von LIQID.Über CAPinside:Die CAPinside GmbH ist Betreiberin der größten unabhängigen OnlineCommunity für Investmentfonds in Deutschland und wertetInvestmentinformationen und Nachrichten über einen Algorithmusindividuell aus. Das Unternehmen wurde 2018 von Achim Denkel undPhilipp Schröder gegründet, nachdem die Gründer denFinanzdaten-Anbieter Salesheads AG übernommen und mit der Neugründungverschmolzen haben. Zu den Eigentümern zählen bekannte privateInvestoren aus dem Finanz-, Software- und Technologiebereich, wie zumBeispiel der Co-Founder von Finanzcheck.de, Andreas Kupke, oder derGründer von sonnen GmbH, Christoph Ostermann.Pressekontakt:Pressekontakt LIQID:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHbrunowsky@brunomedia.de+49 170 462 1440Unternehmenskontakt LIQID:Harald EhrenLIQID Investments GmbHharald.ehren@liqid.de+49 162 21 66 952Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell