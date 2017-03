LIQID erweitert Management Team

Berlin (ots) - Der digitale Vermögensverwalter LIQID erweitertsein Management Team. Mit Andrea Fernandez und Christian Neuhausverstärken zwei Experten mit langjähriger Finanzerfahrung dieFührungsmannschaft des Berliner FinTech-Unternehmens, das sich aufanspruchsvolle Privatkunden fokussiert.Andrea Fernandez (41) wird als Chief Commercial Officer für denweiteren Aufbau des Vertriebs verantwortlich sein. Vor ihrem Wechselzu LIQID war sie für acht Jahre als Director im Sales und derVertriebssteuerung bei Allianz Global Investors in Deutschland tätig.Ihre berufliche Laufbahn umfasst Stationen bei JPMorgan Chase und alsChief Merchandising Officer des New Yorker Internet-UnternehmensFreshDirect sowie verschiedene Marketingpositionen bei ColgatePalmolive. Frau Fernandez absolvierte ihren MBA an der HarvardBusiness School und ihren BS in Economics an der Wharton School.Christian Neuhaus (37) wird als Geschäftsführer desTochterunternehmens LIQID Asset Management für die Kundenbeziehungenund das Portfolio Management verantwortlich sein. Vor seinem Wechselzu LIQID war er als Partner von HQ Trust, dem Multi Family Office derFamilie Harald Quandt, für die Verwaltung komplexer Privatvermögen immehrstelligen Millionenbereich zuständig. Zwischen 2007 und 2011hielt er verschiedene Positionen bei der UBS Sauerborn, unter anderemals Mitglied des Investment-Komitees. Herr Neuhaus absolvierte seinenLL.M. an der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster.Mitgründer Dr. Kyros Khadjavi (41) wird im Rahmen der Neubesetzungdes Management Teams seine Geschäftsführungsmandate bei LIQIDabgeben, dem Unternehmen aber langfristig als Gesellschafterverbunden bleiben.Christian Schneider-Sickert, CEO: "Seit unserem Start letztenSeptember ist unsere Kundenbasis rapide gewachsen. Mit AndreaFernandez und Christian Neuhaus stellen wir uns für die nächste Phaseunserer Entwicklung auf. Andrea besitzt eine ungewöhnlicheKombination von Asset-Management- und Start-Up Erfahrung, währendChristian über ein exzellentes Verständnis für unsere Zielgruppeverfügt. Ich freue mich sehr über diese Erweiterung unseres Teams.Bei Kyros möchte ich mich - auch im Namen der Gesellschafter -herzlich für seine Unterstützung in der Aufbauphase bedanken, ohnedie wir heute nicht da wären, wo wir sind."Über LIQID:LIQID ist ein digitaler Vermögensverwalter, der privaten Anlegernüber eine Internetplattform Zugang zu einem der erfahrenstenAnlageteams in Deutschland bietet. Unterstützt von modernsterTechnologie erlaubt LIQID seinen Kunden, ihre Anlageziele aufzeitgemäße und kosteneffiziente Weise zu erreichen. DieAnlagestrategien von LIQID werden von HQ Trust, dem Multi FamilyOffice der Familie Harald Quandt, gesteuert. Seit mehr als 30 Jahrenverwaltet HQ Trust einige der größten Privatvermögen in Deutschland.Marktrisiken werden ständig überwacht und die Kundenportfolios beiBedarf angepasst. Depotführung und Handelsabwicklung liegen bei derDeutsche Bank Wealth Management. LIQID wird von einem internationalerfahrenen Management-Team geführt und zählt Project A Ventures, HQTrust, DvH Ventures und die Berliner Volksbank zu seinen Investoren.Pressekontakt:Ralf-Dieter Brunowsky, BrunoMedia GmbHE-Mail: brunowsky@brunomedia.deTelefon: +49 6131 9302830Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell